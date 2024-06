Proraso si rinnova e propone uno stile tutto italiano per la classica linea da rasatura

Proraso, brand nato nel 1948 e ancora oggi il punto di riferimento nel mondo della rasatura, è ormai uno strumento professionale indispensabile per i barbieri e un fedele amico del mattino per la rasatura a casa. Classico, ma contemporaneo, italiano, ma sempre più diffuso nel mondo.

La linea si rinnova nel 2019 con un importante restyling che prevede nuove formule, nuove grafiche e nuovi prodotti.

La costante ricerca e innovazione dei Laboratori Ludovico Martelli propone una nuova gamma di SUPER FORMULE, studiate ad hoc per soddisfare tutte le esigenze di performance e di comfort durante la rasatura. Adatte per qualsiasi tipo di barba e pelle, costituiscono lo strumento ideale per coloro che vogliono prendersi cura di sé senza compromessi.

Le nuove confezioni si caratterizzano per un’immagine autorevole e autentica che comunica la storicità e innovazione della marca. Le creme prebarba e i dopobarba vengono presentati rispettivamente in nuovi vasetti e flaconi, che riprendono le eleganti forme del logo Proraso.

Alla sempreverde linea rinfrescante con olio di eucalipto e mentolo, si affiancano le linee specifiche per Pelli Sensibili, Secche, Barbe Dure e i prodotti arricchiti con aloe e vitamina E, Protettivi.

La linea rossa viene completata con l’introduzione della lozione dopobarba. Arricchita con estratti naturali, Olio di Sandalo e Olio di Karité, la sua formula aiuta a lenire e proteggere la pelle appena rasata.

Mentre per la linea blu protettiva, viene inserita la crema prebarba. Arricchita di estratti naturali, succo di Aloe e Vitamina E, idrata i peli della barba e protegge la pelle dall’azione del rasoio.