La collezione p/e 2024 di Aeronautica Militare guarda verso il futuro

Il brand Aeronautica Militare racconta una storia vera ed autentica che trasmette energia ed entusiasmo, è un mix ben riuscito di coerenza, ingegno stilistico e qualità. Ne è un esempio la collezione Woman SS24 di Aeronautica Militare fresca ed estiva sia per la cartella colori utilizzata, pensata per esprimere la propria personalità e le proprie emozioni, sia per i materiali impiegati, tutti di alta qualità.

Tessuti leggeri, comodi e resistenti, che aiutano il corpo a stare bene, viene privilegiato l’utilizzo di fibre naturali che richiedono meno risorse di produzione rispetto a quelle sintetiche e conciliano maggiormente le esigenze di chi le indossa. La collezione è eclettica e versatile e si può suddividere in 2 macro temi, completati da 2 capsule.

MILITARY

Linee rigorose, tagli moderni e capi con dettagli che richiamano il mondo military come tasche, tasconi, mostrine e alamari per donne sicure e dalla personalità unica. Originali T-shirt di lunghezze diverse e un’ampia selezione di abiti con varietà di vestibilità e stili, caratterizzano questa linea dove particolare attenzione è riservata alla cartella colori con nuances basiche e morbide come il giallo vaniglia, il verde salvia, il kaki e la stampa camouflage perfetta per costruire look dailywear dallo stile casual.

SPORT

Capi sportivi, materiali innovativi e performanti, colori freschi ed estivi, oltre al bianco e al nero vengono infatti utilizzate tonalità polverose come l’albicocca, il verde giada e l’azzurro florida che si abbinano molto facilmente e non sono appariscenti. Le linee sono pulite, le grafiche minimal e sofisticate tono su tono, i tessuti morbidi, leggeri, accoglienti e la percezione sensoriale del prodotto conquista: accanto ai capi in felpa trovano spazio capi morbidissimi al tatto in tessuto di spugna.

Capsule LADY AERONAUTICA

Un connubio perfetto tra stile e praticità. 12 capi che possono essere facilmente abbinati per creare outfit stilosi ed eleganti adatti alle diverse situazioni quotidiane. Tessuti elasticizzati e leggeri che consentono un’ampia libertà di movimento, pesi trasversali adatti ad un abbigliamento comfort, dettagli dorati e colori come il bianco, il blu navy e il grigio platino che abbracciano le forme. Protagonista il blazer, sempre cool e con spacchi laterali, che crea uno stile personale ed elegante.

Capsule AERONAUTICA LOVERS Grafiche a contrasto, patch e ricami dal forte impatto per una donna grintosa e moderna. I capi valorizzano la figura femminile, hanno un mood contemporaneo e sono realizzati con mix and match di materiali e texture. Fra tutti spicca l’iconica giacca in pelle color block di ispirazione race, dalla vestibilità perfetta e arricchita da una lavorazione traforata. I colori sono facili da abbinare, bianco, blu navy e grigio perla mentre una vivace tonalità di rosso sottolinea i dettagli.