Hydra-Hyal: la linea di Filorga si evolve

Nel 2022 FILORGA contribuisce all’evoluzione della cosmetica pro-age a base di acido ialuronico, la molecola idratante e rimpolpante ad alta efficacia, e presenta la nuova gamma idra-rimpolpante HYDRA-HYAL.

Grazie a 40 anni di expertise in medicina estetica, i Laboratoires FILORGA integrano, nel Siero e nella Crema della linea HYDRA-HYAL, per la prima volta 5 diverse tipologie di acido ialuronico in un complesso inedito, dall’efficacia clinicamente dimostrata. Due prodotti cosmetici innovativi che si ispirano alle iniezioni di diversi tipi di acido ialuronico utilizzate in medicina estetica per agire sui segni del tempo.

HYDRA-HYAL è una gamma che somma 5 tipi di acido ialuronico pro-age all’interno del complesso HYAL-DIFFUSING FACTORS per idratare, rimpolpare e levigare la pelle. Numerosi sono i fattori alla base del processo di invecchiamento cutaneo, ma, a prescindere dall’età, dal tipo di pelle o dallo stile di vita, l’idratazione è un bisogno fondamentale dei tessuti cutanei, tanto per le donne quanto per gli uomini.

Attivo fondamentale per conservare il capitale di giovinezza della pelle, l’acido ialuronico si riduce di circa l’1% ogni anno, a partire dai 20 anni. La sua diminuzione nell’epidermide e nel derma porta ad una perdita di elasticità e volume cutanei: compaiono così aree disidratate e linee sottili.

In cosmetica, questo processo può essere contrastato attraverso l’applicazione di prodotti skincare formulati ad hoc, utilizzando forme diverse di acido ialuronico in base al risultato che si desidera ottenere.

L’acido ialuronico si distingue infatti in molecole di peso variabile tra 50 e 1000 KD: ciascuna apporta un effetto e un beneficio specifico pelle.

Filorga da sempre mette a punto formule cosmetiche ispirate ai migliori attivi della medicina estetica.

Una promessa che viene mantenuta anche con lo sviluppo del siero HYDRA-HYAL, che offre alla pelle l’efficacia di 5 tipi di acido ialuronico in forma potenziata grazie al complesso esclusivo HYAL-DIFFUSING FACTORS. Questa sinergia idrata la pelle e dona un effetto levigante e rimpolpante.

A prescindere dall’età o dal tipo di pelle, il siero HYDRAHYAL si integra perfettamente in qualsiasi routine cosmetica. Grazie alla combinazione inedita di 5 tipi di acido ialuronico e polifenoli anti-ossidanti, il siero HYDRA-HYAL agisce visibilmente sulla qualità della pelle che appare più elastica, fresca e vellutata. Nel tempo, la sua formula favorisce l’idratazione cellulare, supporta la sintesi endogena di acido ialuronico, leviga le linee sottili e svolge un’azione pro-age completa.

La routine: applicare mattina e sera, da solo o prima del trattamento abituale.

Inoltre, FILORGA riporta l’idratazione al cuore di ogni routine cosmetica con la crema giorno HYDRA-HYAL. Si usa in associazione al siero HYDRA-HYAL per potenziare gli effetti super idratanti e rimpolpanti del complesso HYAL-DIFFUSING FACTORS.

Una crema dal comfort assoluto che regala una pelle idratata e levigata, che non tira. Questo trattamento, formulato con un complesso emolliente a base di olio di origine vegetale, idrata, rimpolpa e distende i segni visibili della pelle da normale a disidratata.

La routine: applicare mattina e sera, da sola o dopo il siero, massaggiando delicatamente.

A qualunque età e con qualunque tipo di pelle, la gamma HYDRA-HYAL si inserisce perfettamente in ogni routine skincare.