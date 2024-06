Toscanini, il brand sinonimo di ricerca e sperimentazione da oltre 100 anni

L’essere pionieri fa parte della storia dell’azienda. Lo spirito innovativo, creativo e ingegnoso di Toscanini la rende partner ideale per realizzare su misura qualsiasi progetto, grazie all’attenzione al dettaglio e alla capacità di immaginare ciò che ancora non c’è.

Toscanini si può definire un’industria italiana moderna dal cuore artigiano, dove tecnologia e sapere manuale compongono il binomio che rende speciale ogni suo prodotto.

L’azienda, situata in Valsesia, si impegna a fare sempre meglio per ottenere quel “plûch”, quel pelucco in più di cui parlava Ettore Toscanini già negli anni ’50 e che segna la distanza infinitesimale tra il fatto bene e l’eccellente. Un brand che da quattro generazioni progetta e produce a livello internazionale soluzioni per appendere, organizzare ed esporre capi e accessori destinate all’interior design, all’Hôtellerie, alla moda e al cliente privato.

I prodotti Toscanini sono funzionali e ad alto tasso estetico, oggetti che racchiudono l’essenza del Made in Italy.

L’idea del bello firmata Toscanini abbraccia anche la sostenibilità fin dai primi anni ’70, quando ancora la tutela dell’ambiente non era un tema sentito. L’azienda, grazie alle centrali idroelettriche di proprietà e al riciclo degli scarti di produzione, produce energia elettrica fino a oltre 20 volte il proprio fabbisogno. L’impronta è leggera anche durante le fasi di lavorazione attraverso l’uso di vernici all’acqua e l’impiego di materie prime di qualità e certificate FSC. La parola chiave con cui Toscanini si racconta al Salone del Mobile 2024 che in questa occasione presenta una panoramica completa della produzione con soluzioni innovative e ricercate destinate a diversi mondi: retail, contract e residenziale.

Toscanini come complementi d’arredo propone soluzioni originali, creative, funzionali ed esteticamente curate: il sistema per appendere Angie Wall disegnato da Giulio Iacchetti, il porta valigia Lawrence nelle due versioni, il porta borse Kelly e lo stander Oliver, oltre ad un’ampia collezione di soluzioni per attrezzare e organizzare il guardaroba: portabiti, scatole, sacche, bastone, porta stivali, forme per scarpe.

Ogni accessorio ha bisogno di una soluzione per organizzarlo, sostenerlo e presentarlo. L’azienda da anni produce sistemi originali, di design, funzionali lavorando il legno e anche il plexiglas, il tessuto e la pelle.

Un’ampia gamma di dispositivi tra cui A-Nello per sciarpe e foulard, teste di manichino per riporre parrucche e cappelli ma anche come puro elemento decorativo proposte con il nuovo rivestimento in pelle, porta guanti e vassoi svuota tasche presentati in una nuova versione con ripiano in pelle.

Tante soluzioni ingegnose disponibili in diverse finiture da scegliere per arredare l’ambiente con uno stile elegante e personale.