Fior Fiore, la collezione di Mabina Gioielli

I fiori sono sempre un dono gradito, meglio ancora se durano per sempre. Grazie alla collezione Fior Fiore di Mabina si può scegliere tra una vasta e coloratissima gamma di gioielli in argento 925 anche placcato in oro giallo e zirconi bianchi o multicolor, sprazzi di gioia e buonumore tutti da indossare.

I petali sfoggiano una sfumatura, il centro del fiore un’altra, dando vita a vivaci mix cromatici. Della collezione Fior Fiore fanno parte deliziosi orecchini a lobo, pendenti poetici con un tris di fiori dalle diverse combinazioni di colore, anelli regolabili con un solo elemento centrale o con cinque corolle affiancate, collane intervallate da fiorellini di zirconi bianchi o di nuance differenti o con sottile catena da cui pende un fiore che sembra sbocciare da una perla coltivata, da abbinare agli orecchini coordinati.

Infine, un bracciale tutto a fiori, la nuova collana e il nuovo tennis su cui, a intervalli regolari, spuntano allegri boccioli. Sono gioielli versatili, che si portano da soli o in parure e sfoggiare…. in coppia. La collezione Fior Fiore è infatti proposta anche nella linea Junior di Mabina. Ancora più delicata e sognante, racchiude in sé, però, il grande potere di raddoppiare le emozioni.