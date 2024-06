Eisenberg: le proposte per un corpo tonico e sano

Con l’arrivo della bella stagione diventa sempre più impellente il desiderio di rimettersi in forma per poter raggiungere la migliore versione di sé in vista dell’estate. Essere pronti alla prova costume non è mai un’impresa facile tra autocritiche e sacrifici, l’obiettivo è spesso difficile da raggiungere. Per aiutarci con la Remise en forme, ci viene in soccorso Eisenberg con due trattamenti bodycare in grado di ridefinire le proprie curve e regalare alla pelle un aspetto tonico ed elastico: Sérum Amincissant Corps e Soin Liftant Corps.

Obiettivo snellire con Sérum Amincissant Corps altamente concentrato in principi attivi che agiscono in profondità sulla lipolisi e il drenaggio dei tessuti. Utilizzandolo costantemente, permette di rimuovere il grasso in eccesso, combattendo la ritenzione idrica per un fisico asciutto e rimodellato. Per affrontare il problema delle adiposità localizzate e della cellulite ribelle, la ricerca EISENBERG ha sviluppato una formula arricchita con un complesso rimodellante esclusivo realizzato attraverso la combinazione di estratti vegetali come il bupleurum chinensis, la caffeina e il theobroma cacao che stimolano la lipolisi, ed una molecola biotecnologica, il coenzima A, che attiva la combustione di acidi grassi ed il loro smaltimento.

Applicare due volte al giorno su braccia, fianchi, glutei, cosce e ginocchia, massaggiando con movimenti circolari fino al completo assorbimento per un periodo di almeno 56 giorni.

Obiettivo rassodare con Soin Liftant Corps. Bisogna ricordare che il problema numero 1 di qualsiasi regime dietetico o dimagrimento è la perdita di tonicità dei tessuti che, con l’età, appare più visibile su aree fragili come la pancia, le braccia, i seni, i glutei e le cosce, specialmente nella parte interna. Queste aeree fragili subiscono la perdita di compattezza dato che già dai 20 anni le nostre cellule producono meno collagene ed elastina, la pelle si secca, si assottiglia e perde la sua elasticità.

La ricerca EISENBERG ha sviluppato un trattamento mirato per queste aree che perdono in fermezza e tonicità con Soin Liftant Corps. Nella formula l’estratto di chorella, una micro-alga unicellulare ricca al 60% della sua struttura in proteine, protegge il collagene e l’elastina dalla degradazione e stimola la produzione di proteine della giunzione dermo-epidermica oltre alla sintesi di collagene e delle laminine del derma.

Questo trattamento in crema, rigenerante e morbido ma anche delicato e ricco, aumenta la vitalità cellulare grazie al potere antiossidante delle vitamine E e C. Arricchito da oligopeptidi di micro-alga verde, rinforza l’elasticità cutanea e riduce visibilmente l’aspetto delle smagliature. Può essere utilizzata ogni giorno dopo la doccia o il bagno applicandola con larghi movimenti su tutto il corpo, inguainerà, giorno dopo giorno, i tessuti cutanei come un corsetto liftante invisibile.