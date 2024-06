Quartzforms: resistenza, versatilità e igienicità al servizio dell’ambiente cucina

Fulcro della vita domestica, l’ambiente cucina è luogo per eccellenza non solo per la preparazione di vivande, ma anche come spazio conviviale fluido, elegantemente integrato al living, dove superfici materiche differenti convivono all’insegna della funzionalità e facilità di manutenzione. In questo contesto si inserisce Quartzforms, brand di Scapin Group specializzato nella produzione di lastre minerali frutto di una lunga e complessa evoluzione tecnologica.

Altamente performanti e frutto di un processo innovativo, le superfici del brand rinnovano il fascino della pietra naturale offrendo ineguagliabili prestazioni di adattabilità, resistenza, resa estetica, igienicità e facilità di manutenzione, ideali quindi per rivestire top cucina, così come pareti e pavimenti.

Le superfici Quartzforms si ispirano alla natura: dalla raffinatezza della collezione Planet, a Forest che riscopre e valorizza il caleidoscopio di multiformi texture offerto dall’ambiente, fino ad Ocean che richiama le profondità degli abissi e il fascino delle distese oceaniche. L’elevato impatto estetico dei rivestimenti si coniuga con gli indiscussi plus della materia prima da cui sono composte: resistenza ad abrasioni, scalfitture, agenti chimici aggressivi e al calore, atossicità e non porosità, impedendo l’assorbimento di liquidi e agevolando le operazioni di pulizia. Inoltre, in virtù della loro compattezza chimica, non favoriscono la proliferazione di batteri e muffe, garantendo una superficie più igienica per la preparazione di cibi.

Tra le più recenti novità della gamma Quartzforms, la nuova generazione di superfici Ecotone è realizzata con componenti riciclati, resina derivata da bio compound e con un contenuto di silice cristallina inferiore al 5%.

Attraverso la più evoluta tecnologia applicata alla materia minerale, le superfici mantengono eccezionali performance tecniche.

Il progetto di Ecotone nasce dal desiderio di riconsiderare il rapporto tra naturale e artificiale. A partire da questo concetto, l’azienda ha portato avanti un importante lavoro di ricerca e sperimentazione che gli ha permesso di creare una formulazione più sostenibile. Infatti, in natura l’ecotono è un ambiente di transizione tra due ecosistemi o più in generale tra due entità omogenee seppur distinte: Ecotone si pone proprio come un materiale di transizione tra il quarzo tecnico prodotto con una metodologia tradizionale e una superficie più all’avanguardia che pone la sua principale attenzione al rispetto del nostro pianeta.

La produzione delle lastre Ecotone sfrutta infatti per il 60% energia di origine eolica e prevede il riciclo dell’acqua utilizzata. Mahal, Lasa, Poseidon e Crono sono le nuove quattro lastre che ampliano la collezione Ecotone – New Era, insieme alle superfici Atlantis, Gold, Mystic e Nirvana.

Le superfici sono disponibili in finitura lucida e opaca, in formato 320 x 155 cm e spessore da 2 o 3 cm, grazie al loro forte carattere, concorrono alla definizione di ogni progetto rispondendo ad un’estetica senza compromessi.