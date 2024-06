SNXS: la nuova Serie di Seiko 5 Sports

Seiko 5 Sports presenta la nuova serie SNXS, ispirata all’iconico orologio sportivo SNXS del brand, celebre in tutto il mondo. La serie fa il suo debutto con tre nuove creazioni, che conservano la distintiva forma della cassa e la corona posizionata alle ore 4, integrata in modo armonioso per preservare la fluidità del design complessivo.

L’inedita serie SNXS è stata ideata seguendo l’approccio dell’EDC (Everyday Carry), con l’obiettivo di proporre un segnatempo come un compagno quotidiano essenziale. Accanto alle caratteristiche ereditate dalla serie originale, i tre nuovi orologi presentano alcune innovazioni che sottolineano l’evoluzione di questa linea.

Le tre creazioni condividono il look sportivo. La cassa d’acciaio misura 37,40 mm di diametro e presenta un baricentro basso per una vestibilità più confortevole, mentre le finiture a contrasto satinate e lucide aggiungono un tocco di eleganza.

Il quadrante è sormontato da un VetroHardlex© curvo ed è proposto nelle versioni di colore blu navy, nero e avorio, sulle quali spicca la lancetta dei secondi arancione, caratteristica utilizzata in molti orologi 5 Sports degli anni ’70.

Le sfaccettature delle sfere delle ore e dei minuti riflettono la luce e conferiscono una presenza decisa. La Lumibrite© è applicata sulla superficie degli indicie sulle lancette di ore e minuti; la finestrella con indicazione di giorno e data è posta a 3.

Il fondello trasparente a vite consente di ammirare il movimento.

Gli orologi sono alimentati dal calibro automatico 4R36, che regola le funzioni di ore, minuti, secondi e data. Con una frequenza di 21.600 alternanze/ora e una precisione di +45/-35 secondi al giorno., il calibro garantisce una riserva di carica di 41 ore.

Il bracciale in acciaio di nuova concezione evoca un’atmosfera classica che mescola sapientemente elementi moderni con richiami al passato, un tocco contemporaneo intriso di un sottile filo nostalgico. Il bracciale è serrato da una tripla fibbia pieghevole con pulsante di rilascio.