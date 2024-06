Cabine doccia angolari di Provex, studiate per risolvere i problemi di spazio

Nell’ambito della progettazione della stanza da bagno, la cabina doccia assume un ruolo sempre più centrale come punto focale dell’area benessere. Oltre a rappresentare il luogo dedicato alla cura personale, diventa uno spazio da concepire con attenzione per offrire un’esperienza rigenerante e di relax.

L’ampia varietà di configurazioni disponibili offre la possibilità di adattare la cabina doccia alle esigenze specifiche di ognuno. Che si tratti di ottimizzare lo spazio, aggiungere un tocco di eleganza o garantire la massima praticità, esistono soluzioni pensate per soddisfare ogni preferenza e requisito architettonico.

Per esempio, le cabine doccia angolari rappresentano una brillante alternativa per ottimizzare lo spazio e, se dotate di particolari accorgimenti, risolvono con eleganza e praticità i problemi di dimensioni limitate, creando al contempo un’atmosfera accogliente e funzionale.

Provex – azienda produttrice di cabine e pareti per doccia e di accessori tecnici per l’ambiente bagno – propone una vasta gamma di soluzioni per creare ambienti dal design unico e ricercato: dalle varianti rotonde con porte scorrevoli o a battente, alle versioni con apertura totale delle ante, ogni proposta unisce stile e funzionalità. Il massimo benessere è inoltre garantito dall’abbinamento con sedute e maniglioni appartenenti al catalogo Comfort.

Tra le numerose configurazioni angolari proposte da Provex, segnaliamo i modelli S-Lite SR, Flat FR, X-Line XE-2 e Jolly Free JE: eleganti soluzioni in grado di regalare alla stanza da bagno una mise raffinata e contemporanea.

Il box doccia rotondo S-Lite SR, design Studio Talocci, ha porte scorrevoli con vetri fissi in linea e, offrendo un’apertura fluida e senza ingombri, è ideale per ambienti più stretti, dove lo spazio di manovra è limitato. Le ante sono realizzate con vetro temperato di sicurezza 8 mm, in finitura trasparente. L’eleganza del modello è enfatizzata dalle maniglie verticali, squadrate e minimali, in finitura brillante lucido (così come i profili) che agevolano il movimento di apertura/chiusura. Inoltre, le viti planari all‘interno del box facilitano la pulizia.

Il box doccia rotondo Flat FR con porte pivotanti e vetri fissi in linea, offre un’apertura ampia e immediata, creando un accesso accogliente e spazioso, senza compromettere l’estetica e la funzionalità della cabina.

Realizzata in collaborazione con lo Studio Talocci Design, Flat FR esprime il concetto “Touch and Feel”: il sistema a cerniera incassata rende la superficie completamente liscia sia internamente che esternamente, con profili e maniglia integrati nell’anta. Proposta anche con maniglia a pomolo, Flat FR si distingue per il vetro temperato di sicurezza 8 mm, con finitura trasparente. I profili sono in alluminio brillante lucido, mentre le maniglie e le cerniere presentano una finitura cromo.

Per chi predilige la massima trasparenza, la cabina doccia angolare X-Line XE-2 con porte basculanti si contraddistingue per la lavorazione completamente su misura e per la tecnica a cerniera con movimento di apertura a pendolo fino a 270° che permette l’apertura totale delle ante, verso l’esterno o l’interno del box: versatilità che la rende ideale per tutte le esigenze, dalle famiglie con bambini alle persone anziane. Le lastre sono realizzate in vetro temperato di sicurezza da 8 mm, in finitura trasparente. Maniglie cromo e profili in finitura brillante lucido.

Jolly Free JE-2 è il modello ad angolo con profili pivotanti che consentono l’apertura totale delle ante, verso l’esterno o l’interno del box: versatilità che consente di sfruttare al massimo lo spazio disponibile, lasciando l’area completamente libera. Questa funzionalità è garantita dalle porte con cerniera basculante per apertura in/out fino a 270° e, il meccanismo di sollevamento-abbassamento invisibile e integrato sempre attivo, garantisce una maggiore durata della guarnizione inferiore. Jolly Free JE-2 è realizzata con vetro temperato di sicurezza 6 mm, in finitura trasparente; i profili sono in alluminio brillante lucido, mentre le maniglie e le cerniere presentano una finitura cromo.

Questo modello di cabina doccia si distingue inoltre per l’innovativo sistema MinMax che permette un’estensibilità fino a 90 mm, offrendo significativi vantaggi: per il rivenditore come punto di forza nella vendita, per l’installatore grazie alla flessibilità delle dimensioni che risolve eventuali irregolarità delle pareti e per il consumatore finale che potrà apprezzare un prodotto dalle linee pulite ed essenziali.

In sintesi, le cabine doccia ad angolo proposte da Provex offrono una soluzione su misura per ogni esigenza, combinando praticità, stile e comfort in un unico prodotto. Che si tratti di ottimizzare lo spazio, aggiungere un tocco di design o semplicemente migliorare l’esperienza doccia, queste cabine sono la scelta perfetta per trasformare l’ambiente bagno in un’oasi di benessere e funzionalità.