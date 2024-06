La goccia inedita di N° 5 de CHANEL

CHANEL N°5 è un mosaico ad ampio respiro, in grado di trascendere il tempo e di immortalare nella sua scia la leggerezza eterea del possibile.

Una promessa già mantenuta nel 2016, quando è nato N°5 L’EAU, una nuova interpretazione del profumo iconico, dalla freschezza floreale e dalla vibrazione inedita. È una goccia impulsiva che irradia il cielo con l’intensità della sua luce esperidata. Gli agrumi sono esaltati dalle aldeidi, segue un vortice floreale di gelsomino, rosa, ylang-ylang e, infine, la vibrazione del vetiver e del cedro.

Una fragranza irrinunciabile, semplice nella sua sofisticatezza, capace di realizzare i sogni più folli. Una goccia morbida e vigorosa, che va controcorrente e che accoglie tutte le emozioni del mondo. Indossandola possiamo esprimere tutto e il suo opposto: spensieratezza, gioia, spiritualità, mistero, audacia, desiderio, dolcezza… Una fragranza floreale che sa rispondere all’esigenza del momento, in grado di suscitare l’emozione necessaria per vivere appieno l’istante, in pochi secondi e al momento opportuno.

Per catturare i molteplici poteri di questa fragranza unica, è stato creato l’inaspettato. Per la prima volta nella storia della Maison, N°5 L’EAU lascia temporaneamente il suo storico flacone. L’intensa essenza indossa una seconda pelle in vetro, che racchiude la segreta alchimia tra solidità e delicatezza, necessaria per catturare il passare del tempo e farlo scorrere prima che svanisca.

Una goccia di vita racchiusa in questo nuovo scrigno effimero. Solo per un momento, solo per la durata di questa edizione limitata. Bisogna coglierla prima che il vento cambi, prima che si disperda e svanisca. Per poter finalmente stringere nel palmo della mano, in una goccia, la forza del presente. Arrotondato ed etereo nella forma e nella struttura, questo flacone da collezione è piccolo, ovale e trasparente, ricorda un ciottolo levigato dall’acqua, un raggio di luce catturato nella sua forma più semplice. Un oggetto da portare sempre con sé, che diviene parte della nostra essenza più profonda, in grado di accogliere ogni movimento dell’anima, goccia dopo goccia.