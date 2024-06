Dall’assolata California arriva SOLEIL TOUJOURS, una linea di prodotti solari vegani, a base minerale, nutrienti e con attivi botanici anti-aging per mantenere la pelle giovane e sana, protetta dai raggi del sole.

Al centro della formula, l’Ecosun Complex®, un insieme di nutrienti e antiossidanti, derivati da alghe rosse, Vitamina C stabilizzata, Vitamina E e bisabololo. Le formule sono clean, i packaging sostenibili, ottenuti dalla lavorazione della canna da zucchero, da plastica riciclata.

La più avanzata tecnologia di protezione solare minerale. Lussuosi prodotti nutrienti e antiaging, per proteggere la pelle dal più grande fattore di stress cutaneo, il sole. Il brand, devolve una parte del fatturato di SOLEIL TOUJOURS alla Goldeneye Foundation in Jamaica, che ha l’obiettivo di ripiantare 80.000 corali nei prossimi 10 anni.

La gamma di SOLEIL TOUJOURS è così composta:

MINERAL ALLY DAILY FACE DEFENSE SPF 60 – Un trattamento nutriente che si prende cura del viso grazie ad una protezione solare ricca di antiossidanti, fornendo al tempo stesso sostanze nutritive che contribuiscono a una pelle sana e felice, in un solo passaggio. Idrata in profondità, aiuta a minimizzare linee sottili e rughe, regala luminosità e tono. Nella formula: succo di Aloe vera, oli di Curcuma, Salvia e fiori di Rosa Damascena, estratti di Alga rossa e Artemisia. Resistente all’acqua e al sudore per 80 minuti.

CLEAN CONSCIOUS ANTIOXIDANT SUNSCREEN MIST SPF 50 – Spray ideale per il viso e per il corpo. Oltre al complesso Ecosun Complex® ricco di Vitamine e antiossidanti, contiene ingredienti a base naturale che difendono dalle radiazioni UV, promuovono la salute della pelle e riducono i danni del sole. Il finish è completamente trasparente e leggero, ideale per tutti i tipi di pelle. Nella formula: Vitamina C, illuminante e rassodante, Vitamina E protettiva e ricostituente per la barriera della pelle, succo di Aloe vera che idrata e lenisce in profondità. Resistente all’acqua e al sudore per 80 minuti. Disponibile anche nelle versioni SPF30 e Travel Size.

ALOE ANTIOXIDANT CALMING MIST – Calma l’irritazione dovuta alle scottature solari e al contempo regala alla pelle potenti antiossidanti, aiutando a rinfrescare, lenire e idratare la pelle colpita da raggi UV, scottature da vento e irritazioni varie, lasciando la pelle morbida e idratata. La trasparente formula spray contenete succo di Aloe vera, estratti di Tè verde e Vinaccioli, Bisabololo, consente un’applicazione veloce e leggera su tutto il corpo.

CLEAN CONSCIOUS SET + PROTECT MICRO MIST SUNSCREEN SPF30 – Una protezione spray per il viso ad ampio spettro SPF30 che protegge la pelle e fissa il make up. Basta un solo veloce passaggio con l’innovativo micro-mist trasparente, leggero e resistente all’acqua.

Clean Conscious Set + Protect Micro Mist Sunscreen SPF30 è realizzato con il complesso proprietario Ecosun Complex® ricco di antiossidanti: una miscela di vitamina C, vitamina E, Alghe rosse e Bisabololo. Protegge la pelle e mantiene perfetto e a lungo il make up grazie all’aiuto di ingredienti super idratanti come Acido ialuronico, estratto di Cetriolo e succo di Aloe vera, che lasciano la pelle sana, giovane e rimpolpata. Non unge e non lascia residui bianchi. Resistente all’acqua e al sudore per 80 minuti.