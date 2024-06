Filorga presenta trattamenti solari UV-BRONZE pro-age super sensoriali

Molto più che semplici solari, i trattamenti UV-BRONZE firmati FILORGA, sono dei veri e propri prodotti pro-age. Matrichine, polisaccaridi, attivi rassodanti, attivi melano-regolatori e NCEF, il cocktail esclusivo di Filorga composto da attivi poli-rivitalizzanti e acido ialuronico, apportano alle formule un’efficacia visibile su rughe, macchie, rilassamento e disidratazione.

I trattamenti UV-BRONZE proteggono da UVA, UVB, IR con un Fattore di Protezione Solare (SPF) elevato, misurato in vitro ed in vivo. Le texture innovative e sensoriali sono associate a una fragranza avvolgente.

Nella gamma UV-BRONZE:

UV-BRONZE FACE SPF 50+ Fluido solare per il viso ad azione su rughe e macchie (Tubo da 40ml)

Un vero e proprio scudo protettivo e trattamento levigante e uniformante. Favorisce un’abbronzatura uniforme e dona alla pelle un aspetto vellutato, senza lasciare tracce bianche.

Nel cuore della formula: la vitamina PP agisce sul processo di formazione delle discromie, per una pelle più omogenea e un incarnato luminoso e il sulforafano svolge un’azione levigante.

UV-BRONZE BODY SPRAY SPF50+ Spray solare per il corpo ad azione nutri-rigenerante (Spray da 150ml)

Questo spray secco invisibile si assorbe istantaneamente, nutre intensamente la pelle e dona un aspetto satinato che sublima l’abbronzatura. Massima protezione associata a un trattamento rigenerante per una pelle più tonica e più soda.

Nel cuore della formula: L’Olio di noce di cocco, ricco di acidi grassi, nutre in profondità e dona un’abbronzatura luminosa. La vitamina E e la vitamina A, potenti antiossidanti, lo rendono un alleato prezioso per agire sull’invecchiamento cutaneo. Un booster di collagene, associato all’acido ialuronico e all’NCEF, rinforza la struttura del derma e ne supporta l’elasticità.

UV-BRONZE BODY SPF30 Olio solare nutriente per il corpo con attivatore di abbronzatura (Spray da 150ml)

Quest’olio secco invisibile dal finish setoso si assorbe istantaneamente, nutre intensamente la pelle mentre attiva e sublima l’abbronzatura. Alta protezione associata a un trattamento rigenerante per una pelle più tonica e più soda.

Nel cuore della formula: L’olio di Argan, ricco di omega 6 e 9 e vitamina E, nutre la pelle e supporta la rigenerazione cellulare. L’acido ialuronico di ultima generazione, appositamente concepito per le formule oleose, favorisce l’idratazione cutanea. L’olio di oliva dalle proprietà anti-glicanti e rassodanti rende la pelle più tonica ed elastica. Il TAN-STIMULATOR COMPLEX favorisce un’abbronzatura intensa e duratura.

UV-BRONZE AFTER SUN Gel doposole nutriente e lenitivo per viso e corpo (Tubo da 200 ml)

Un gel attivatore e prolungatore di abbronzatura che si trasforma in olio a contatto con la pelle, per lenirla istantaneamente e sublimarla, senza ungere.

Nel cuore della formula: 4 oli pro-age, Argan, Albicocca, Mandorle dolci e Avocado, nutrono la pelle e, in associazione all’acido ialuronico, la idratano in profondità. Aminoacidi e minerali, dalle proprietà lenitive, ripristinano il film idrolipidico, riducono i rossori e i fastidi cutanei e proteggono la pelle dallo stress ossidativo. Il TAN-STIMULATOR COMPLEX favorisce un’abbronzatura intensa e duratura.

Zoom sulle tecnologie della gamma

PHOTO- ACTIVATED TECHNOLOGY: una tecnologia che si attiva sotto i raggi del sole, supporta la protezione biologica antiossidante della pelle, aumenta la protezione dei filtri UVA e UVB e agisce sul foto-invecchiamento.

TAN-STIMULATOR COMPLEX: un complesso booster di melanina a doppia azione per massimizzare la protezione e accelerare l’abbronzatura, in totale sicurezza.

PHOTO-ACTIVATED TECHNOLOGY: EFFICACIA PRO-AGE FOTOPOTENZIATA

La Photo-Activated Technology, attivata dal calore, trasforma i raggi solari in energia positiva per potenziare l’efficacia degli attivi pro-age:

– Azione pro-age: utilizza l’energia degli infrarossi per stimolare la produzione di macro molecole essenziali.

– Azione hydra-booster: per ripristinare la barriera cutanea e potenziarne il livello d’idratazione stimolando la sintesi delle ceramidi.

Durante l’esposizione il TAN-STIMULATOR COMPLEX supporta l’attivazione della tirosinasi, per un’abbronzatura più veloce e più intensa fin dai primi giorni. Associato alla PHOTO-ACTIVATED TECHNOLOGY, offre alla pelle una protezione biologica, pro-age e antiossidante per contrastare il foto-invecchiamento cutaneo.

Dopo l’esposizione il TAN-STIMULATOR COMPLEX all’interno della formula di UV-BRONZE AFTER SUN, stimola la sintesi di melanina anche in assenza di radiazioni UV, per un’abbronzatura più uniforme e duratura.