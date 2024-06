Liu Jo Living presenta il nuovo sistema modulare di sedute Glam

In un’unica soluzione affascinante: una poltrona, un divano e una chaise longue. Questo è il nuovo Glam di Liu Jo Living. Una combinazione versatile che consente una personalizzazione completa della disposizione delle sedute per adattarsi alle esigenze e allo spazio disponibili, aggiungendo un tocco di glam, come suggerisce il nome stesso della novità disegnata da Simone Cagnazzo per Liu Jo Living.

Progettato per soddisfare livelli di comfort e design contemporaneo, Glam è composto da una serie di sedute modulabili pensate sia per interni che per esterni. Dotato di un comodo schienale e sedute ergonomiche, Glam comprende: una base che si integra allo schienale, un modulo di seduta, e un altro modulo aggiuntivo con schienale impunturato e rullo. Quest’ultimo può essere ribaltato ed inserito nel modulo base come sostegno lombare quando la composizione si trasforma in chaise longue.

Liu Jo Living si impegna per la sostenibilità, e Glam riflette questa promessa nella la sfoderabilità degli imbottiti e nel continuo aggiornarsi di accessori e complementi, confermando il pensiero imprenditoriale dell’azienda. Realizzato interamente in poliuretano espanso, Glam assicura durata e resistenza, soprattutto se abbinate alla filosofia del “cambio d’abito” di Liu Jo Living. La fodera, infatti, completamente removibile, facilita la pulizia e la manutenzione, preservando un design sempre attuale.

Ciò che lo rende ancora più sostenibile è la sua natura riciclabile, grazie alla sua struttura completamente sfoderabile, all’imbottitura e alla struttura in poliuretano espanso. Questo significa che Glam può essere smaltito come un unico componente. Un approccio innovativo, quello sperimentato da Liu Jo Living per semplificare il processo di riciclo, poiché non è necessario smontare o separare le parti complesse. Una volta giunto al termine del suo ciclo di vita, Glam può essere facilmente smaltito, consentendo il recupero e il riutilizzo dei materiali in modo efficiente ed eco-sostenibile.

Questa caratteristica non solo riduce l’impatto ambientale durante la fase di produzione, ma anche al termine della vita utile del prodotto. Agevolando il riciclo, Glam si impegna per ridurre gli scarti e contribuire alla promozione di un’economia circolare, dove le risorse sono utilizzate in modo più efficiente e responsabile. Ovunque venga posizionato, Glam si adatta a una varietà di ambienti grazie alla vasta gamma di colori e finiture disponibili.

La versione outdoor, con poliuretano espanso Dryfeel®, è appositamente progettata per resistere alle intemperie e all’umidità, garantendo una lunga durata e uno stile indelebile anche all’aperto.

La sua estetica contemporanea e il suo comfort si estendono oltre i singoli ambienti, permettendo ai progettisti e ai designer di creare spazi unici e su misura per ogni cliente. Gli architetti, infatti, possono sfruttare al massimo la modularità di Glam per giocare con layout e configurazioni, creando soluzioni che soddisfano le esigenze di ogni dimensione abitativa.

Ideali per arredare un’area lounge in un hotel di lusso, un’accogliente zona relax in un centro benessere o in una sala d’attesa di un ufficio, Glam si dispone perfettamente, creando un ambiente stimolante.