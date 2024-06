Perfect Sun Face Cream di Masqmai, la crema viso perfetta per l’estate

Masqmai, creato nel 2018 da un’idea di Alice Campello, è sempre alla ricerca di nuove soluzioni pratiche, ma altamente performanti, per rispondere a tutte le esigenze della pelle formulando referenze ricche di ingredienti naturali.

Oggi, il brand presenta la Perfect Sun Face Cream, arricchita con acido ialuronico e Vitamina E, aiuta a contrastare l’invecchiamento cutaneo precoce dovuto anche alla prolungata esposizione solare. Si tratta di una crema viso perfetta per l’estate al mare o in città, con acido ialuronico e filtro contro le luci blu. La Perfect Sun Face Cream è disponibile con SPF 30 o SPF 50, profondamente idratante e nutriente, protegge la pelle dai raggi solari e dagli agenti esterni.

Questa crema è adatta a tutti i tipi di pelle e la sua texture ultraleggera priva di siliconi consente un rapido assorbimento. Inoltre, è perfetta anche come base make-up poiché non lascia aloni e non unge, bensì, si fonde perfettamente con la pelle donando anche un finish confortevole.

Perfect Sun Face Cream garantisce protezione dai raggi UVA e UVB, contrastando la comparsa delle macchie cutanee e prevendo le scottature. Inoltre, il particolare filtro solare protegge anche dai raggi infrarossi IR che sono tra le cause della disidratazione della pelle, contribuendo a mantenere costantemente idratata l’epidermide e prevenendo la formazione di piccole rughe e segni d’espressione.

La formula della Perfect Sun Face Cream la rende ideale anche per essere indossata quotidianamente anche in città, grazie allo schermo contro le luci blu che provengono dai cellulari e dagli schermi digitali.

Disponibile in formato full size da 50ml e in travel size da 20ml, la crema viso Perfect Sun Face Cream è l’alleata per affrontare l’estate in tutta sicurezza.