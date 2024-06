Scopri la raffinatezza della collezione PANDORA ESSENCE

Scopri la nuova collezione PANDORA ESSENCE, dove la magia della natura prende forma. Curve sinuose e design scultorei si fondono in gioielli che esaltano la tua unicità. Ogni pezzo è una celebrazione dell’essenza naturale, trasformata in simboli di pura eleganza e raffinatezza.

Rinnova il tuo look di tutti i giorni con l’Anello Linea Sinuosa Divisibile. Questo set di due anelli in Argento Sterling 925 presenta due fasce con un aspetto ondulato che riprende le forme della natura, con spessori diversi, aree sporgenti e una forma leggermente convessa. Quando vengono indossati insieme, la sovrapposizione lascia delle piccole aree di respiro tra i due. Perfetti da indossare insieme oppure separatamente, abbina questi anelli con qualsiasi outfit per creare un look unico.

Gli Orecchini Pendenti Linea Sinuosa si caratterizzano per il design minimal e scultoreo. Ciascun orecchino, realizzato con placcatura Oro 14k, presenta un filo ondulato verticale con profilo arrotondato e più sottile verso ciascuna estremità.

L’estremità superiore dell’orecchino si estende leggermente al di sopra del lobo dell’orecchio. Il design è speculare, c’è quindi una differenza tra l’orecchino sinistro e il destro. Ispirati alle linee sinuose della natura, questi orecchini si fondono perfettamente con ogni tuo look.

Indossa un design minimal e scultoreo con la Collana Cerchio Linea Sinuosa con Perla d’Acqua Dolce Coltivata e Pavè. Questa collana in Argento Sterling 925 presenta un pendente a forma di cerchio leggermente asimmetrico di spessore variabile, arricchito da una perla d’acqua dolce coltivata e da una fila di pavé.

La collana è regolabile, il pendente scorre liberamente e non è staccabile. Nota: ogni perla d’acqua dolce coltivata è unica e può variare per dimensioni e colore; con questo materiale può verificarsi una normale usura. Le nostre perle d’acqua dolce coltivate sono trattate con sbiancamento e miglioramento della lucentezza.