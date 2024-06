Bee Sun Safe, la gamma per la protezione solare di Apivita

Apivita presenta Bee Sun Safe, la sua rivoluzionaria linea di solari, progettata per proteggere la pelle, nel rispetto della natura. Si tratta di una gamma di trattamenti solari completa ed innovativa, adatta a tutta la famiglia e a tutte le tipologie di pelle, BEE SUN SAFE garantisce una protezione solare ottima, tollerabilità e sicurezza, grazie a formule leggere e ad alta percentuale di ingredienti di origine naturale.

I filtri solari Bee Sun Safe rispettano la pelle e l’ecosistema marino. Hanno formule pulite che includono ingredienti biodegradabili e non contengono filtri solari dannosi per i coralli. Non contengono profumo né allergeni delle fragranze. Il packaging è realizzato con materiali riciclati e 100% riciclabili. La carta delle scatole proviene da foreste certificate.

La gamma Bee Sun Safe garantisce inoltre efficacia e protezione ad ampio spettro grazie ad una combinazione fotostabile di filtri. I solari per il viso vanno oltre l’SPF, proteggono infatti anche dai raggi UVA/PA, UVB, IR e Luce Blu. Tutta la gamma è water resistant o estremamente water resistant.

Spray e latti viso e corpo per adulti e bambini sono anche resistenti alla sabbia e al sale. Le texture sono leggere e non appiccicose, senza

siliconi. L’applicazione è quindi piacevole e facile, non lascia tracce bianche.

BEE SUN SAFE è CLEAN PER LA PELLE grazie alle formule estremamente naturali con ottima tollerabilità cutanea e CLEAN PER GLI OCEANI grazie agli

ingredienti biodegradabili, ai filtri non dannosi per i coralli e al packaging riciclato e riciclabile.

INNOVAZIONE – Arricchite con Estratto di Propoli brevettato ed Alghe marine, tutte le protezioni solari agiscono come scudo contro il foto-invecchiamento e allo stesso tempo offrono una profonda idratazione, con effetto anti-età.

ESTRATTO DI PROPOLI BREVETTATO – Nota per essere uno dei più potenti antiossidanti del mondo naturale, la Propoli agisce come scudo naturale contro i radicali liberi sulla pelle, aumenta la vitalità delle cellule e incentiva la produzione di collagene ed elastina.

APIVITA, grazie alla sua tecnologia di incapsulamento, è la prima a brevettare questo tesoro prodotto dalle api, per offrire una protezione avanzata contro il foto-invecchiamento.

ALGHE MARINE (Estratto puro di Laminaria Digitata) – Ripristinano la riserva d’acqua della pelle e proteggono dalla disidratazione sotto il sole, oltre a garantire una notevole efficacia antietà.

Ecco alcuni prodotti della gamma Bee Sun Safe di Apivita