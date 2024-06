Pasquale Bruni firma l’esclusiva capsule Aleluia’ – Feel the Love

La Maison italiana Pasquale Bruni continua il suo percorso nell’eccellenza della tradizione orafa italiana presentando nuovi gioielli che incarnano l’amore e la femminilità e presentando la nuova capsule Aleluia’ – Feel the Love.

Eugenia Bruni, Direttore Creativo della Maison, sceglie nuovamente di trasmettere la sua passione per la vera essenza della natura adottando ancora una volta la luna come musa ispiratrice per creare nuovi capolavori.

Le linee di Pasquale Bruni costruiscono gradualmente un percorso che si sussegue in maniera armoniosa, fino a raggiungere la massima esposizione di valore significativo attraverso Aleluia’ – Feel the Love. Quest’ultima espressione presenta rilevanti elementi di design incentrando la linea sulla riviera geometrica, e le fila fluide di diamanti, rimandando alla simbologia del fiume che traccia liberamente il proprio percorso vitale.

Non si tratta solo di un’evoluzione a livello estetico, in cui la forma della foglia diventa anche luna, duna e onda, bensì di un profondo studio in cui la luce scorre naturalmente tracciando una strada, metaforicamente quella della vita, in cui perdersi per poi ritrovarsi. Le forme viventi aumentano la propria energia per dimostrarsi sempre migliori di prima.

La Maison continua a comunicare una forte sensibilità risaltando concetti che raccontano il legame tra l’anima e il corpo. Nuovi gioielli che sottolineano ancora una volta l’importanza della qualità e dell’artigianalità delle creazioni. Linee spirituali che vogliono essere e restituire il piacere e l’orgoglio di possedere e indossare un autentico gioiello fatto a mano e dal design puramente Made in Italy.

Nuove creazioni che rappresentano l’eccellenza della manifattura in un tessuto preziosissimo fatto di oro e diamanti, nate prima nel cuore e negli occhi di Eugenia Bruni e tradotte dalle sapienti mani degli artigiani orafi, che, grazie al savoir-faire e all’attenzione al dettaglio, danno vita a capolavori senza tempo.