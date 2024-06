Biofficina Toscana: il limone bio per una sferzata di energia alla pelle

Per iniziare la giornata con un boost rinvigorente, Biofficina Toscana utilizza il limone, protagonista della sua linea cronocosmesi giorno. Ricco di sali minerali, acido citrico e Vitamina C, il limone ha proprietà tonificanti, energizzanti e rinfrescanti, ideali per affrontare le elevate temperature estive.

Nella linea:

Contorno Occhi Lift up 15ml

L’estratto di limone bio agisce in sinergia con caffeina, acido ialuronico, peptide dall’effetto botox-like, miche soft focus naturali e estratto di mirtillo bio.

Mist energizzante viso 100ml

Una sferzata di energia mattutina grazie ad attivi rivitalizzanti, lenitivi, idratanti e illuminanti che agiscono insieme all’estratto di limone. Ideale anche per fissare il make-up.