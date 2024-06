L’estate è glamour con il look da spiaggia di U.S. POLO ASSN.

Per non farsi trovare impreparati al look da vacanza, il brand American Style U.S. Polo Assn.. presenta la nuova collezione primavera estate 2024 con modelli di accessori e calzature che promettono di rendere più chic e iconici gli outfit estivi. Celebre per l’attenta ricerca dei materiali e la cura verso rifiniture e dettagli, il marchio si distingue grazie all’inconfondibile eleganza informale che, stagione dopo stagione, dà carattere e innovazione a borse e scarpe.

Le palette, dagli istituzionali colori stelle e strisce alle fresche nuances sorbetto, convivono in una collezione bags dalle forme ampie, comode e pratiche; le texture leggere e resistenti come il canvas e la tela conferiscono freschezza al look, mentre i classici da vacanza come la juta fanno subito estate.

Grandi capienze e maxi funzionalità contraddistinguono la linea Beach, che per questa stagione si amplia in tre proposte glamour, per una più vasta versatilità di stili e mood.

Protagoniste della prima variante le righe, un must del look da spiaggia, in un mix di colore blu navy e rosso per un tocco audace ma sempre fedele al DNA American Style del brand. Le forme morbide e l’iconico logo del doppio cavallo stampato, renderanno il look inconfondibile anche nella concitata atmosfera balneare.

Le più iconiche città di mare fanno da filrouge alla seconda proposta di beach bags, con una linea di shopper in cotone dai colori brillanti e vitaminici come il giallo e l’arancio, per un’atmosfera dai sapori agrumati delle spiagge mediterranee.

Infine, perfetta sia per le giornate al mare che per gli aperitivi in piscina, la terza coloratissima variante beach presenta shopper dai volumi capienti con maxi- manici in pelle PU, sull’onda delle ultime tendenze viste in passerella; le succose palette dalle fresche tinte sorbetto rievocano i cocktail da spiaggia, rendendole un accessorio irrinunciabile per i party outdoor all’ultimo grido.

Immancabile nel guardaroba estivo, la borsa in paglia, che U.S. Polo Assn. propone in quattro linee glamour, dalle classiche large shopping in juta con dettagli in pelle PU alle più scanzonate in palette sorbetto, tra cui si distinguono modelli bicolor per seducenti giochi di stile.

Le proposte beachwear U.S. Polo Assn. per le calzature si confermano all’insegna della leggerezza e della praticità, anche con le altezze più elevate. Via libera alle zeppe con la linea Aylin che presenta modelli in canvas e pelle PU, per dettare tendenza anche al mare.

Le più sportive non rinunceranno a Glory, sandalo con dettagli jaquard, pratico e funzionale per le passeggiate sul bagnasciuga e lo shopping lungomare. Per i look da sera, il sandalo Alyssa farà da protagonista al dress-code estivo più formale nelle sue palette classiche, come il bianco, il nero, il blue e il nude, che lo rendono un modello dall’allure raffinata e allo stesso tempo graffiante grazie al dettaglio del doppio cavallo. E se anche in estate non si vuole rinunciare alle altezze vertiginose, la zeppa in canvas Stefy dall’allacciatura alla schiava renderà audace qualsiasi outfit, pur conservando l’eleganza funzionale del DNA U.S. Polo Assn.

Qualunque sia il proprio stile, l’estate con U.S. Polo Assn. detterà tendenza in ogni look.