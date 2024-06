Rougj amplia la sua iconica linea di solari

Proteggere la pelle dai raggi del sole durante l’esposizione al sole è importantissimo per poter preservare la sua salute. Senza un’adeguata protezione, infatti, la pelle può subire danni irreparabili, accelerando l’invecchiamento cutaneo e aumentando il rischio di patologie. In questo contesto, Rougj si è da sempre distinta con i suoi iconici prodotti solari, garantendo ai suoi clienti non solo un’abbronzatura sicura ed intensa, ma anche protocollo completo per la pelle durante e dopo l’esposizione al sole.

La linea solare di Rougj è rinomata per le sue performance elevate, offrendo prodotti altamente efficaci per una protezione ottimale senza rinunciare ad un’abbronzatura intensa e dorata. Ogni prodotto è attentamente formulato per assicurare una protezione efficace dai raggi UV, mentre contemporaneamente idrata, nutre la pelle e stimola la naturale produzione di melanina, preservandone la naturale bellezza.

Per rendere ancora più piacevole e sicura l’esposizione, Rougj amplia la sua linea di iconici solari con: tre nuovi stick, la lozione bifasica con attivatore di abbronzatura e, infine, il detergente corpo Prolungabronz.

Lo stick solare zone sensibili SPF50+ è un alleato indispensabile per chi vuole preservare le zone più delicate del proprio corpo, come nei, macchie e tatuaggi, garantendo una difesa efficace dai dannosi raggi solari. Per proteggere in modo mirato la delicata zona labiale, Rougj presenta lo stick solare labbra sensibili SPF50+, ideato appositamente per mantenere morbide e protette le labbra. Infine, per coloro che cercano sollievo immediato dalle scottature e dalle irritazioni cutanee, c’è il nuovo stick Doposole SOS scottature, estremamente idratante e lenitivo, pronto a intervenire dove c’è bisogno di un rapido sollievo.

Rougj introduce anche il nuovo Prolungabronz detergente solare, un gel doccia che non solo deterge delicatamente la pelle, ma grazie al complesso Suntan Accelerator, prolunga anche l’abbronzatura, lasciando la pelle morbida, idratata e delicatamente profumata.

Infine, la nuova lozione bifasica idratante con attivatore di abbronzatura è perfetta per coloro che cercano un’idratazione profonda e un’abbronzatura uniforme. Grazie ad una formulazione arricchita con ingredienti idratanti e attivatore di melanina, questa lozione stimola il naturale processo di abbronzatura, garantendo una pelle luminosa e sana.

Con queste straordinarie novità, Rougj si conferma un punto di riferimento nel settore della protezione solare e dell’attivazione di melanina, offrendo non solo prodotti altamente performanti, ma veri e propri alleati per un protocollo completo della pelle sotto il sole. Ogni prodotto della nuova linea è frutto di una ricerca avanzata e di una passione per la bellezza e il benessere della pelle, garantendo ai suoi clienti un’esperienza di abbronzatura