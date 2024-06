Lo stile raffinato à la française dell’Hampton Total Black di Baume & Mercier

Quadrante laccato nero e cassa rettangolare in acciaio, corona con cabochon di agata nera e cinturino nero. Due lancette, un logo, un nome e il marchio “Swiss Made”. Ecco l’eleganza allo stato puro del design orologiero firmato Baume & Mercier. La Collezione Hampton si arricchisce di un nuovo modello, omaggio alla libertà di forma e movimento che incarna con forza la visione artistica della Maison e che le ha ispirato segnatempo straordinari nel corso di tutta la sua storia, iniziata nel 1830.

Una libertà perfettamente equilibrata, fatta di savoir-faire e tecnicità, che esprime la propria essenza sublimando la creatività. Una visione innovativa e rigorosa della bellezza e del tempo che definisce l’orologeria di Baume & Mercier. Caratterizzato da uno stile raffinato à la française, dotato di un movimento al quarzo a lunga durata, il nuovo Hampton M0A10760 veste il polso scandendo l’ora con eleganza.

La Maison orologiera ha fatto della cassa rettangolare il simbolo di una provocazione estetica. Al suo lancio nel 1994, la Collezione Hampton sorprende e affascina. Le linee essenziali, gli angoli arrotondati e le anse sagomate ricordano un iconico modello degli anni ’60. Il suo look vintage Art Déco anni ’20 indica ancora una volta la scelta di Baume & Mercier di spingersi sempre oltre nella concezione formale dei propri segnatempo. Il suo approccio artistico all’avanguardia, ereditato da Paul Mercier, è innato. La sua intuizione anticipa le mode, inventa forme e disegna proporzioni rette da un equilibrio

fedele alla perfezione della sezione aurea, rappresentata dalla lettera greca PHI, scelta come emblema da Baume & Mercier nel 1964.

Con il nuovo Hampton M0A10760, i designer e gli esperti orologiai della Manifattura di Les Brenets hanno realizzato uno dei modelli dal minimalismo strutturale e grafico più assoluto. In acciaio inossidabile lucido, la cassa presenta dimensioni armoniose (35 x 22,2 mm e 6,9 mm di spessore) ed è protetta da un vetro zaffiro bombato antigraffio. Il fondello pieno può essere personalizzato con un’incisione.

Sulle orme di questo modello couture leggendario, incarna alla perfezione lo stile francese, quella naturale sofisticatezza, assolutamente unica, sintesi di qualità e allure, di un lusso discreto vissuto con disinvoltura. Emergono la purezza delle linee, la pregevole fattura, la profondità del quadrante monocromatico laccato nero sapientemente lavorato, sul quale si contempla la danza concentrica e precisa delle lancette a gladio rodiate sfaccettate che scandiscono con grazia ore e minuti. Si distingue chiaramente il logo PHI, in rutenio lucido, simbolo della ricerca di eccellenza di Baume & Mercier. Si coglie la raffinatezza della corona in acciaio, impreziosita da un cabochon di agata nera di sintesi.

L’Hampton M0A10760 sfoggia un total look nero: quadrante e cinturino integrato in vitello liscio ripiegato sono declinati entrambi in versione black. Grazie alla sua intercambiabilità, quest’ultimo può essere sostituito senza strumenti particolari mediante un sistema di barrette dritte a perno molto affidabile. Vista la facilità di sostituzione, vengono proposti cinturini in colori vivaci da alternare: un invito a cambiare prospettiva, giocando con i contrasti e reinventando questo accessorio, sempre aperto alla creatività. Il cinturino si chiude con una fibbia ad ardiglione in acciaio inossidabile.

Nell’Hampton M0A10760, esibisce un movimento al quarzo di nuova generazione di elevata qualità gli conferisce infatti un’autonomia di otto anni. Una fonte di energia decuplicata che accresce le capacità – già notevoli – del quarzo, garanzia di precisione, resistenza e longevità. Un vantaggio non da poco nel quotidiano.

Con questa nuova declinazione dell’iconico Hampton, Baume & Mercier firma uno dei suoi segnatempo più riusciti in termini di design ed essenzialità. La potenza estetica derivante dalla sua raffinatezza e dal suo minimalismo rende omaggio ad un’arte orologiera di grande eloquenza.