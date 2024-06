Da Cova Montenapoleone l’Aperitivo con Bellezza è firmato EISENBERG

Prendersi cura di sé è un concetto che comprende molte sfaccettature. Ritagliarsi momenti di svago o magari concedersi del tempo per sé o per rilassarsi in compagnia davanti ad un buon aperitivo sono piccoli gesti che fanno bene al cuore e alla mente. Aperitivo con Bellezza è la nuova iniziativa che il beauty brand francese EISENBERG ha lanciato in collaborazione con la storica pasticceria milanese Cova Montenapoleone.

Per un mese, ogni giovedì, a partire dal 13 Giugno, sarà possibile gustare un raffinato aperitivo da Cova Montenapoleone e scoprire i prodotti più iconici del brand EISENBERG.

Per ogni aperitivo consumato, infatti, si riceverà in regalo un esclusivo Travel Kit con alcuni dei prodotti più innovativi del brand: Crème Raffermissante Remodelante, una crema leggera che rimpolpa, rassoda e tonifica il viso; Masque Tenseur Remodelant, una maschera con effetto lifting istantaneo e duraturo; e Crème Somptueuse, un trattamento contorno occhi anti-rughe intensivo dal comfort impareggiabile. Il trio perfetto per un aspetto sano, giovane e radioso.

«EISENBERG è sinonimo di ricerca, eccellenza e tecnologia» dichiara Dominika Eisenberg, Product & Training Manager del brand EISENBERG. «Siamo felici di questa collaborazione con un punto di riferimento come la pasticceria Cova, da sempre punto di incontro per una clientela cosmopolita. Da questa sinergia nasce un’esperienza in grado di unire il piacevole relax di un aperitivo alla scoperta degli alleati di bellezza per prendersi cura della propria pelle».