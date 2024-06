Nuovo look per l’estate 2024 al Gardena Grödnerhof Hotel & Spa

A Ortisei, il Gardena Grödnerhof Hotel & Spa (che ha festeggiato 100 anni lo scorso anno) è pronto a riaprire con una grande novità. L’ultimissimo “ritocco” riguarda la nuova area trattamenti, che è stata completamente rifatta.

La filosofia della Gardena Spa è incentrata su tre elementi: caldo, freddo e tranquillità. Varie saune e bagni di vapore, un’esclusiva spa per sole donne, piscine coperte, una vasca idromassaggio all’aperto e sale relax fanno da contorno al benessere garantito dagli efficaci trattamenti innovativi della Gardena Spa.

A partire da giugno, con la riapertura estiva, le nuove sale daranno il benvenuto agli amanti del benessere nel nuovo concept. Situate al primo piano dell’hotel, le nuove sale per trattamenti benessere, sono dotate di attrezzature all’avanguardia: ogni sala è stata accuratamente progettata per creare un ambiente armonioso in cui gli ospiti possano rilassarsi completamente.

Le parole chiave “rigenerazione, disintossicazione e rilassamento” sono alla base della creazione dei programmi dedicati al benessere: questi includono una varietà di approcci, che vanno dalla terapia del freddo come tonificante, agli effetti ringiovanenti dei cosmetici naturali aromaterapici, insieme ad attività fisiche e meditative studiate appositamente. Le innumerevoli proposte perseguono non solo l’obiettivo di migliorare il metabolismo, tonificare il corpo e stimolare la rigenerazione, ma anche di alimentare un senso di equilibrio interiore e di benessere.

I nuovi programmi Spa includono sedute di Zerobody Crio, un trattamento in cui il corpo è completamente avvolto da una membrana a temperatura controllata di 4-6 gradi Celsius. Questa procedura non invasiva, offre vantaggi simili alla crioterapia tradizionale e all’immersione in acqua ghiacciata, ma in un ambiente sicuro e confortevole. Zerobody Crio offre l’esperienza rilassante di galleggiare a secco senza alcuna umidità. I vantaggi della terapia del freddo sono ampiamente riconosciuti: raffreddando l’epidermide, la crioterapia favorisce il ringiovanimento e migliora il tono della pelle.

Il programma Energysing è stato studiato invece per migliorare sia le prestazioni sia il benessere. Attraverso escursioni guidate tonificanti, i partecipanti non solo entrano in contatto con la natura, ma fanno anche una specifica attività fisica che promuove la vitalità. Al centro del programma c’è il trattamento del freddo Zerobody Crio, che utilizza i benefici della terapia del freddo anche per rivitalizzare i muscoli affaticati e migliorare il recupero. Inoltre, insieme al piacevole calore degli impacchi caldi, il programma riattiva la circolazione muscolare, facilitando un recupero più rapido e migliorando la resilienza fisica generale.

Antidoto efficace per rigenerarsi è il programma Detox, studiato per purificare sia il corpo che la mente, eliminando le tossine e ristabilendo l’equilibrio. Per ottimizzare il processo di disintossicazione, entra in gioco anche il trattamento a freddo Zerobody Crio, che stimola la circolazione.

Il programma prevede massaggi linfodrenanti e impacchi per il corpo per facilitare l’eliminazione delle tossine: i massaggi linfodrenanti favoriscono il flusso naturale del fluido linfatico, responsabile del trasporto di scorie e tossine lontano dai tessuti, mentre gli impacchi per il corpo aiutano a estrarre le impurità attraverso la pelle. Inoltre, i partecipanti beneficeranno di pratiche di mindfulness per supportare il loro percorso di benessere olistico.

Per chi desidera il relax completo, la Gardena Spa ha messo a punto il programma di rilassamento, che mira ad alleviare efficacemente lo stress e la tensione. Al centro di questo programma ci sono le sessioni di Zerobody Crio, che svolgono un ruolo chiave nel recupero muscolare, nel miglioramento della flessibilità, nel sollievo dallo stress e nel supporto alla perdita di peso. Queste sessioni comportano un’esposizione controllata a fattori di stress “positivi”, innescando risposte fisiologiche che aiutano appunto ad alleviare lo stress.

Inoltre, le basse temperature utilizzate durante le sessioni, stimolano il miglioramento del flusso sanguigno e della circolazione. Questa circolazione potenziata facilita la ridistribuzione del flusso sanguigno, portando a una migliore ossigenazione dei tessuti e alla rimozione dei prodotti di scarto metabolici, promuovendo così il benessere generale. Per potenziare gli effetti di Zerobody Crio, il programma include un massaggio rilassante che allevia le tensioni muscolari, favorendo il ritorno a una postura naturale e migliorando ulteriormente il rilassamento.

Oltre alle proposte soggiorno per tutto il periodo estivo, il Gardena seduce i suoi ospiti con un raffinato menu a tavola nel ristorante Gardena e con le proposte del ristorante stellato Anna Stuben: lo chef Reimund Brunner incanta gli ospiti con creazioni decisamente sorprendenti.