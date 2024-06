M.A·C rende il brow style professionale accessibile a tutti

Che si tratti di un professionista o un principiante, questa nuova coppia di prodotti per sopracciglia proposti da M.A.C permetterà di modellare, definire e fissare il look con estrema semplicità. Si tratta dei nuovi Pro Brow Definer 1mm-Tip Brow Pencil & Pro Locked Brow Gel.

PRO BROW DEFINER 1mm-TIP BROW PENCIL

Sfoggiare sopracciglia da PRO non è mai stato così semplice grazie alla nuova brow pencil dalla mina sottile come un ago. Il tratto ultra-preciso, dello spessore di 1MM, la rende perfetta per disegnare e riprodurre un effetto “pelo-pelo”, definito e naturale. Disponibile in 14 tonalità adatte a tutti, dona sopracciglia dall’aspetto più pieno, che durano tutto il giorno, dalle proprietà no-transfer e waterproof. F

ormulata con una miscela unica di cera di carnauba, combinata a olio di ricino, argan e cocco, garantisce la scorrevolezza del pigmento e una precisione di livello Pro, resistendo al contempo a sfregamenti e sbavature e garantendo una resa colore fedele e uniforme. Riempi e definisci o stravogli ed esagera la forma delle tue sopracciglia, con la punta della matita.

PRO LOCKED BROW GEL

Il nuovo brow gel, dalla tenuta impeccabile ed elastica, fissa le sopracciglia per tutto il giorno. La sua formula trasparente si adatta perfettamente a tutti, donando alle sopracciglia un finish luminoso e naturale. Arricchita con una tecnologia gel a polimeri utilizzata nei prodotti per capelli, questa formula fissa istantaneamente le sopracciglia senza irrigidirle o appiccicare, offrendo flessibilità e nessun residuo di prodotto.

L’innovativo applicatore, caratterizzato da setole di varia lunghezza, disciplina ogni singolo pelo, mentre la punta affusolata consente di rifinire con precisione il look. Formulato con soli 5 ingredienti, per il 93% di origine naturale, il gel è stato creato per garantire prestazioni ottimali e una tenuta duratura, resistente a sudore e umidità.