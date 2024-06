Il beachwear sofisticato e timeless firmato Malo Cashmere

Il beachwear di Malo rappresenta un’elegante fusione tra stile italiano e comfort raffinato. Caratterizzato da forme confortevoli e cura dei dettagli, la collezione offre una vasta gamma di capi ideali per la spiaggia e le vacanze.

Dai lussuosi costumi da bagno alle borse ai cappelli, ogni pezzo è progettato per offrire un’esperienza di lusso sotto il sole, garantendo un’eccezionale vestibilità e al contempo un look sofisticato.

Con una cura particolare per la qualità artigianale e il design raffinato, il beachwear di Malo incarna lo spirito chic e senza tempo del marchio. Per lei, eleganti costumi interi e bikini in bianco latte, nero, tortora e nocciola.

In particolare, il costume intero presenta uno scollo profondo sulla schiena e laccetti a incrocio per valorizzare la silhouette. Mentre il bikini presenta il top modello bralette scorrevole senza ferretto per un effetto naturale. Per lui, costumi a pantaloncino con micro-logo ricamato, realizzati in poliestere riciclato.

Non solo costumi ma anche accessori per linea beachwear di Malo. La borsa in paglia è una shopping bag in rafia con dettagli in pelle. La borsa presenta una pochette interna staccabile e la tracolla removibile.

La rafia semi-opaca è in contrasto con le maniglie in pelle nappata. Per realizzarla occorrono ben sedici ore di lavoro manuale all’uncinetto. La versatilità è triplice: la shopping bag può essere portata a mano e a tracolla; la pochette interna può essere anch’essa portata a mano e a tracolla; le tracolline diventano cinture da indossare.

Infine, i cappelli. Per lei, scenografici e d’impatto i cappelli a tesa larga ed extra large in papier intrecciato, rifiniti con laccino in pelle e fibbia lucida. Per lui, cappelli in papier intrecciato multi-riga con effetto melangiato. E cappello in rafia naturale lavorata a mano con tecnica crochet, con doppia riga a contrasto.

Le proposte beachwear fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ’70.