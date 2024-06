Remise en forme nella Spa Soma & Anima del Bad Moos Aqua Spa Resort

Rimettersi in forma in vacanza. Dedicarsi trattamenti benessere per sentirsi più belle (ed esserlo davvero) Fare movimento, camminare, seguire una lezione di aqua gym. E poi scegliere un menu tanto squisito quanto leggero, per sentirsi bene con se stessi. Tutto questo è la vacanza al Bad Moos Aqua Spa Resort a Sesto, in Val Fiscalina, dove benessere e salute sono al primo posto. Un viaggio nella Spa Soma & Anima, dove oltre ai trattamenti per rimodellare il corpo si può scegliere fra tanti diversi trattamenti che provengono da tutto il mondo.

Direttamente al Bad Moos Aqua Spa Resort dalla Thailandia arriva il Massaggio Thai, un trattamento che coinvolge gambe e piedi attraverso pressioni fisiche e stretching, con lo scopo di aprire i Sen e liberare l’energia. Ideale per migliorare la circolazione e il movimento delle articolazioni, è indicato per gambe con sensazione di affaticamento, gonfiore e pesantezza. Il trattamento agisce sui canali energetici e i punti di riflesso degli organi interni, con una sua specifica funzione riequilibrante del sistema energetico generale.

Ispirato ai rituali fatti dagli stregoni o dai sacerdoti Maori per infondere al popolo la forza del guerriero, il Massaggio Maori è un massaggio muscolare profondo eseguito con utensili in legno di faggio: mezze Sfere, Sfere, Patu e piccoli Patu. L’azione è drenante, rilassante e decontratturante. Disponibile in due versioni, specifico per schiena e gambe oppure per tutto il corpo.

Nato in India dall’ordine induista degli Swami, profondi conoscitori delle erbe medicinali, il Massaggio Pindasweda è un trattamento ayurvedico di origini antichissime. Viene eseguito mediante i Pinda, dei particolari sacchettini in fibra naturale morbida imbevuti di olio caldo e riempiti con erbe e spezie. Questi fagottini rilasciano i principi attivi delle erbe, unendo al contempo il potere benefico del calore dell’olio. L’aromaterapia sprigionata dalle erbe aromatiche ha profondi effetti rilassanti sulla mente e il corpo, stimolando la naturale autoguarigione delle cellule.

Disponibile solo in certi periodi dell’anno nella Spa Soma & Anima, il Dien Chan è un trattamento per il viso che si serve di strumenti specifici della multi riflessologia vietnamita. È una pratica che attraverso i punti riflessi del viso, aumenta il tono della pelle e distende i tratti, oltre a riequilibrare tutto il corpo. Compie inoltre un’azione di pulizia profonda, riattivando il microcircolo, stimolando la produzione di collagene e drenando.

Approfittare di una vacanza al Bad Moos Aqua Spa Resort per rimettersi in forma in vista dell’estate. La Spa Soma & Anima mette a disposizione numerosi trattamenti per rimodellare, drenare e tonificare. Si può iniziare ad esempio con lo scrub corpo personalizzato Pelle di seta, un’ottima preparazione per un successivo percorso benessere. A questo punto si può scegliere il trattamento più adatto. Il Rituale Drenante è un massaggio che attraverso i fanghi riattiva la circolazione e i liquidi, mentre il Rituale Dermoriducente con l’impacco a base di alghe o argilla riattiva il metabolismo e ha un’azione snellente, e ancora la Maschera Corpo Soft Skin è un impacco fortemente idratante e tonificante.

Specifico per le gambe, il Sulfate Legs agisce unendo i benefici del fango e del bendaggio con un’azione azione drenate e tonificante. E infine il trattamento Pancia piatta punta a un’azione riequilibrante e modellante con impacco addominale.

Stare attenti alla linea in vacanza non è facile: ci sono così tante specialità gastronomiche da assaggiare. Dalla cucina del Bad Moos Aqua Spa Resort arriva però un aiuto pratico: Feel Good, un menu completo che propone piatti prelibati ma leggeri e salutari, pietanze sane ed equilibrate con ingredienti naturali e di qualità. In questo modo non sarà difficile tenere d’occhio la linea.

E poi fondamentale è il movimento, che non deve essere per forza faticoso. Una passeggiata nel bosco, una lezione di aqua gym, ginnastica dolce in giardino o yoga al sorgere del sole: sono alcune delle numerose attività contenute nel programma Move & Balance, ideale per tutte le età per mantenersi costantemente in leggero movimento approfittando dell’aria pura delle montagne e dei paesaggi naturali a disposizione.