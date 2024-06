Il nuovo percorso IN & OUT per la protezione all’esposizione solare di Goovi

Goovi è da sempre in ascolto delle esigenze e delle richieste della propria community e ci sono dei prodotti che i goovi lovers desiderano da tempo: i solari. Il brand, co-fondato da Michelle Hunziker, amplia quindi il suo portfolio con una nuova linea di prodotti appositamente pensati per la bella stagione. Dopo una importante fase di sviluppo e ricerca per far si che i prodotti fossero in linea con le richieste del mercato, la filosofia del brand e rispettosi dell’ambiente, nasce la nuova linea di solari Goovi, che non poteva che offrire prodotti per una protezione In&OUT.

Nasce così la linea solari firmata Goovi, comme d’habitude, dalle formule, clean & vegan e con ingredienti naturali selezionati per la loro qualità ed efficacia come l’estratto di Melone ricco di vitamine e minerali, presente in tutti i prodotti della linea, e β glucano dalle proprietà lenitive e estratto marino nelle creme spray per stimolare la sintesi della melanina. Le formule sono biodegradabili e compatibili con il sistema marino, in conformità con il protocollo delle Hawaii che vieta sostanze o filtri chimici che impattano sull’ambiente marino.

Filtri sono selezionati nel rispetto della biodiversità marina, infatti le formule sono prive di OCTINOXATE, OXYBENZONE e OCTOCRILENE e senza filtri nano, oli minerali ne coloranti

Goovi propone un percorso IN&OUT che parte con l’integrazione e arriva alle creme solari viso e corpo, per potersi godere il sole in tutta tranquillità.

Il percorso IN è rappresentato dall’integratore alimentare Get Ready For The Sun: compresse ricche di ingredienti attivi che aiutano a preparare la pelle all’esposizione solare. Ricco di Melone, dall’ azione antiossidante e Fitoceramidi che favoriscono l’elasticità cutanea, è inoltre fonte di Vitamina C e Vitamina E che contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. Il rame presente nel prodotto contribuisce a mantenere una regolare pigmentazione della pelle per evitare macchie cutanee e godersi appieno i giorni al mare.

Il percorso OUT si compone di referenze per il viso e per il corpo, crema viso con SPF 50+, 2 creme corpo con SPF 30 o 50+, il doposole e lo stick labbra con SPF 30.

Per il viso, la proposta Goovi si articola su una proposta ad hoc, racchiusa in un flacone formato airless per evitarne lo spreco e utilizzare tutto il prodotto, sino all’ultima goccia. Disponibile nella versione con SPF50+, la crema viso Lovers in The Sun, protegge dai raggi UVA, UVB e IR e previene il fotoinvecchiamento salvaguardando la barriera cutanea.

Garantisce un’idratazione costante grazie alla presenza dell’Acido Ialuronico e della Niacinamide che riduce la perdita di acqua transepidermica; Il ß-Glucano contenuto nella formulazione ha un’azione ripatatrice e lenitiva e protegge la pelle dagli effetti ossidativi indotti dai raggi UV.

La crema corpo Lovers in The Sun è in pratico formato spray e disponibile con SPF 30 o SPF 50+, ideale anche per le pelli più sensibili e delicate. La crema garantisce protezione dai raggi UVA, UVB e IR mentre idrata intensamente e accelera il processo di abbronzatura, inoltre resiste all’acqua.

Realizzata con una formulazione ricca di ingredienti naturali tra cui un estratto da alga marina, che stimola la sintesi della melanina e previene i danni causati dai raggi solari

Lovers in The Sun sono inoltre arricchiti da ß-Glucano dall’azione riparatrice e lenitiva, contribuisce a proteggere la pelle dagli effetti ossidativi indotti dai raggi UV. Inoltre, l’estratto di Melone contenuto è ricco di Vitamine e Minerali che aiutano la pelle a mantenere l’elasticità e l’idratazione.

Infine, specificatamente per proteggere la delicata zona delle labbra Goovi ha pensato allo stick labbra della medesima gamma Lovers In The Sun: uno stick dalla texture ultra-scorrevole e avvolgente facile da applicare ed estremamente confortevole che protegge la zona con un SPF 30. Il finish lucido dona un aspetto luminoso, mentre il mix di burri vegetali nutrono ed idratano in profondità.

Dopo una lunga giornata di sole e una doccia, la migliore coccola per la pelle è una crema idratante ricca, formulata appositamente per ristabilire l’equilibrio cutaneo e ri-apportare i nutrienti che fisiologicamente vengono persi sotto al sole: Lovers In The Night è la Crema doposole ad azione lenitiva, idrata a lungo e dona una piacevole sensazione di freschezza. Il Plus: aiuta a prolungare l’abbronzatura.

La formula della crema doposole Lovers In the Night è ricca di un estratto da alga marina, ß-Glucano ed estratto di Melone, ricco di Vitamine e Minerali.

Formule clean racchiuse in packaging che prestano attenzione all’ambiente, composte da alluminio e PET riciclati. La palette colori rispecchia appieno la filosofia del marchio: colori pop a contrasto che rendono il prodotto immediatamente riconoscibile. I solari Goovi sono gli alleati perfetti per vivere un’estate piena nel rispetto dell’ambiente.