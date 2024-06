La sartorialità di Atelier firmata da Matteo Nunziati per Turri entra nella zona dining

Nella nuova zona dining firmata da Matteo Nunziati per Turri il richiamo all’alta moda è evidente, diventando il punto di partenza per un viaggio nell’attenzione ai dettagli che contraddistingue ogni capolavoro realizzato in un atelier di prestigio.

Gli arredi Atelier, progettati per conferire all’ambiente eleganza e contemporaneità, interpretano lo spirito distintivo del mondo della moda e del Made in Italy. Traducendo il know-how di Turri, ogni elemento è stato accuratamente pensato per unire funzionalità e sartorialità.

Il tavolo Atelier rappresenta il fulcro della sala da pranzo: realizzato con maestria artigianale, le sue gambe sono composte dall’unione di tre cilindri, conferendo raffinatezza all’intera struttura.

Il legno di noce, unito agli inserti metallici bronzei posizionati esattamente a metà delle gambe, incarna l’estetica pulita e sofisticata, tipica delle attuali tendenze della moda. Con lo stesso design elegante e le linee pulite ispirate alle tendenze della moda, le sedie Atelier, disponibili nella versione con o senza bracciolo, presentano una struttura in legno di noce impreziosita da dettagli in metallo bronzato, posizionati sulla sommità delle gambe.

La variante con braccioli imbottiti regala un elevato livello di comodità, ideale per di rilassarsi appieno una volta seduti a tavola. La collezione si completa di una madia. Fondamentale contenitore in una dining di eccellenza come quella proposta da Nunziati per Turri, la madia è stata realizzata interamente in legno di noce con applicazioni in pelle. Il top è disponibile anche in marmo mentre le ante possono essere in vetro cannettato bronzato o rivestite in pelle.

Proprio come un accessorio di moda complementare a un outfit, la madia mostra la sua duplice essenza di archivio estremamente elegante e di superficie supplementare per esporre oggetti decorativi. Il suo interno, organizzato con ripiani, è un ottima soluzione per contenere piatti, posate e altri elementi indispensabili per la sala da pranzo.

Ogni dettaglio di Atelier rivela l’artigianalità italiana su misura, raccontando la cura e l’eccellenza nelle finiture, nella selezione dei materiali e nei particolari. Ciascun elemento della collezione si distingue per la sua unicità, trasformandosi in un capolavoro sartoriale per l’interior design.