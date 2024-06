Ringiovanire il viso, rimodellare il corpo, rigenerare la mente… alle Terme Merano

Prendersi tempo è la parola d’ordine della MySpa di Terme Merano. Dedicare tempo a se stessi, mente e corpo insieme. Per ascoltare le proprie esigenze, coccolarsi e riscoprirsi sereni, in pace con il mondo esterno. Ma anche per rimettersi in forma dopo un periodo stressante, la pelle del volto più liscia, il corpo rimodellato. E intanto approfittare di una vacanza alle Terme Merano, che si sa, è il miglior modo per rigenerarsi.

Fra i numerosi trattamenti dedicati al viso, la MySpa di Terme Merano propone quelli della linea Response. Mirato per viso e contorno occhi, Reponse Specifique è un trattamento con protocollo unico per ridare il giusto equilibrio alla pelle, rinnovarla e trattarla in modo specifico. Reponse Expert invece è un trattamento studiato e creato per calmare la pelle, riequilibrare le impurità, esaltare la bellezza della carnagione, correggere le rughe di espressione, riscolpire il viso, rimpolpare e ridensificare. Per chi cerca il lusso, Reponse Premium & Privilege mette insieme prestigio, risultato e ricerca scientifica. Infine, dall’effetto extra lifting, il Reponse Flash Lifting & Radiance è un trattamento espresso su misura che lascia la pelle radiosa.

Se si vuole ringiovanire, rassodare e rimodellare, ideale è anche la Radiofrequenza viso che stimola l’attività funzionale dei fibroblasti e contribuisce a migliorare l’elasticità della pelle e la permeabilità tissutale. Risolleva inoltre l’ovale del viso, distende le rughe, effettua un importante drenaggio e interviene sulla riossigenazione.

A disposizione nella MySpa anche trattamenti specifici per contorno occhi, ciglia e sopracciglia, a volte trascurate, ma così importanti per donare luce al viso attraverso lo sguardo. Grazie al pool di principi attivi, Lash & Brown Lifting mette insieme regolazione, lifting e colorazione. Agisce sulle ciglia rinvigorendole e nutrendole, che diventano così più morbide, sane e voluminose; fortifica, idrata e nutre le sopracciglia donando lucentezza e volume. Il risultato è una curvatura naturale per uno sguardo più intenso.

Per il corpo la MySpa delle Terme Merano mette a disposizione numerosi trattamenti mirati da personalizare a seconda delle proprie esigenze. Ideale per il suo effetto detox, il Massaggio con coppette e sale basico combina insieme peeling con sale basico e coppettazione. Ha azione alcalinizzante e vitalizzante, stimola il metabolismo e agisce sulle fasce muscolari con effetto.

Completamente personalizzabile, la Pressoterapia con il fango è uno speciale programma di pressoterapia abbinato a un fresco impacco al fango, ricco di minerali e impreziosito con ippocastano locale, estratto di fieno e menta. Depura e riduce i gonfiori, combattendo anche gli inestetismi della cellulite, stimola il metabolismo e dona freschezza e leggerezza alle gambe affaticate. Utile per gli inestetismi della cellulite anche il Massaggio drenante, una tecnica di massaggio leggera specifica, adatta a rilassare, disintossicare e decongestionare i tessuti e il sistema linfatico.

Tra un trattamento viso e un massaggio corpo ci si può immergere nelle piscine, stendere nei lettini al sole, riposare nelle numerose sale relax distribuite nel complesso termale.

Luoghi di relax per eccellenza sono le straordinarie Pool Suite, ambienti privati affacciati alla sala bagnanti. Intime Spa per 2 o 3 persone, al loro interno contengono letto ad acqua, idromassaggio e bagno turco, doccia e toilette private, borsa per il bagno con accappatoio, asciugamani e ciabatte, sali da bagno e peeling, bottiglia di spumante, acqua e frutta.