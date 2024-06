Nizza by Alviero Martini: la collezione di orologi 1A Classe

L’affascinante Nizza ispira Alviero Martini 1A Classe nella realizzazione di una collezione di orologi che incarnano a pieno lo spirito poliedrico e dinamico della celebre località della riviera francese.

Da sempre Alviero Martini 1A Classe dedica le proprie collezioni di orologi a luoghi incantevoli del pianeta. Nizza, che offre il nome alla collezione, è il cuore della Costa Azzurra, ritrovo di artisti e pensatori grazie al clima mite e stimolante. Coniuga cultura, creatività e svaghi, mantenendo la propria unicità architettonica e artistica, fatta di vicoli in cui perdersi per scovare bistrot e botteghe senza tempo.

I segnatempo della linea Nizza presentano una cassa rotonda di 30 mm di diametro realizzata in acciaio o in acciaio con trattamento IP rose gold. Il quadrante racchiude, in un gioco di rilievi, due anime complementari. La prima, da viaggiatore, occupa la metà destra del quadrante ed è rappresentata da un motivo Geo Map su cui si scorge la penisola italiana. La seconda anima, più rigorosa, riporta inciso in verticale il logo lettering 1A Classe. A scandire le ore dodici il monogramma 1C.

La collezione di orologi Nizza di Alviero Martini 1A Classe esprime un animo creativo e autentico in differenti versioni. Le varianti con cinturino in pelle con stampa Geo Map sono proposte in due versioni, la prima con stampa classica e quadrante acciaio, la seconda in bianco safari con quadrante in acciaio IP rose gold.

I segnatempo della linea Nizza montano un’inedita e originale fibbia con monogramma 1C. Più sportiva, la proposta interamente in acciaio è dotata di anse che riportano un bottoncino con monogramma 1C e si agganciano a una maglia a T. I segnatempo Nizza montano un movimento al quarzo due sfere e sono impermeabili fino a 3 atmosfere.