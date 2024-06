Scavolini presenta la nuova collezione cucina Diesel Get Together

Diesel Get Together si fa portavoce di un messaggio di inclusività nel quale la cucina è concepita come luogo della socialità e dell’accoglienza. Il concept – che rappresenta un’evoluzione della collezione di grande successo Diesel Social Kitchen – lavora su blocchi di colore e materiali che ibridano lo spazio cucina con il living regalando fluidità agli ambienti e offrendo un’esperienza di convivialità e comfort al vivere quotidiano.

Una cucina pensata come sistema versatile dall’elevata personalizzazione che riflette uno stile moderno grazie a nuove nuance e texture. Ad arricchire la proposta anche tre inedite tipologie di maniglie – una da incasso e due a ponte in finitura Titanio – numerosi dettagli di ispirazione industriale, come elementi metallici e viti che esaltano l’audacia del design, e nuovi piani di lavoro che consentono infiniti accostamenti di materiali.

Una progettualità definita sia dalla componibilità dei singoli elementi sia dalla possibilità di abbinare liberamente moduli tra loro separati. A sottolineare questo aspetto è la collezione Misfit: elementi free-standing che si innestano nell’insieme del progetto – carrelli, tavoli, credenze – che diventano anche leit motiv delle composizioni bagno. Un concept che diventa invito a mixare in maniera dinamica i diversi componenti e creare il proprio sistema d’arredo senza vincoli.

Come tutti i modelli di cucina Scavolini, Diesel Get Together è proposta in numerose configurazioni che abbinano materiali e nuance – per ante, piani, profili e vetri – per dare forma ad un progetto dalla forte connotazione contemporanea.

La collezione di cucina firmata Scavolini con Diesel Living prosegue il percorso di internazionalizzazione del brand che ha l’obiettivo di comunicare i propri valori a un pubblico sempre più ampio. Il connubio tra design e moda rappresenta la miglior espressione del Made in Italy: uno dei valori sul quale Scavolini ha da sempre costruito il proprio successo.