Almond – il colore dei bagni eleganti e naturali

Un colore delicato come il latte di mandorla: è Almond di Villeroy & Boch. L’eleganza naturale di questa tonalità raffinata conferisce ai bagni un’atmosfera calda e accogliente. Non sorprende quindi che Almond sia molto richiesto e stia già per diventare un classico. Villeroy & Boch amplia quindi a questo elegante colore opaco, la gamma di ceramiche esclusive per il bagno che comprende vasche freestanding, piatti doccia e lavabi. Una soluzione perfetta per bagni eleganti che promettono un relax assoluto.

Un’estetica perfettamente armonizzata

Un luogo dove staccare la spina e rilassarsi: le vasche freestanding sono un vero lusso e la tenue nuance Almond ne esalta tutta la bellezza. Mentre le esclusive vasche della collezione Theano colpiscono per il loro design delicato, le vasche Antao creano un effetto naturale con la loro forma asimmetrica, simile a una pietra levigata dall’acqua. Qualunque cosa scegliate, Almond aggiungerà a queste vasche monolitiche un tocco estetico di grande impatto che si integra armoniosamente nel design generale. Oltre alla versione monocolore, un delicato contrasto con il bianco è l’altra opzione interessante: con il concetto Colour-on-Demand, Almond può essere applicato solo sulla superficie esterna della vasca.

I delicati lavandini della collezione Avento sono ora disponibili anche nel colore Almond, insieme agli essenziali piatti doccia Squaro Infinity, che possono essere tagliati su misura e incassati a filo pavimento. In abbinamento alle piastrelle coordinate, il risultato è una superficie del pavimento visivamente omogenea che crea una percezione di eccezionale spaziosità.