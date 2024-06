Un’infusione di caviale con Skin Caviar The Mist di La Prairie

Sarà un’estate ricca di caviale grazie all’ultima innovazione in edizione limitata di La Prairie dal nome Skin Caviar The Mist. La Skincare Luxury House presenta il suo primo spray infuso di caviale per rinfrescare, energizzare e levigare la pelle durante il giorno, in viaggio e ovunque ci si trovi. Skin Caviar The Mist incarna l’essenza di una fresca brezza estiva, con la promessa di diventare la miglior compagna di viaggio.

Formulata con Caviar Hydroessence e Micro Nutrienti del Caviale per apportare i rivoluzionari benefici del Caviale Svizzero alla pelle, Skin Caviar The Mist offre un’esperienza skincare rinfrescante unica nel suo genere. Realizzata con una formulazione innovativa di microgoccioline di olio in base acquosa, The Mist offre leggerezza e idratazione prevenendo la perdita di acqua transepidermica (TEWL).

Caviar Hydroessence, ricca di proteine ristrutturanti, aiuta ad apportare la necessaria idratazione a una pelle disidratata. I Micro Nutrienti del Caviale sono più di 300 nutrienti naturali, tra cui molecole ricche di energia, riconosciute per la loro capacità di stimolare il metabolismo cellulare nella pelle.

Questi due ingredienti donano linfa vitale e sono sapientemente associati grazie ad una singolare tecnologia a nanoemulsione che aumenta le proprietà idratanti, lasciando la pelle rinfrescata, energizzata e levigata.

Il design di Skin Caviar The Mist è curato in ogni dettaglio. Realizzato in vetro riciclabile e caratterizzato dall’esclusivo blu cobalto di Skin Caviar Collection, il flacone è leggero e comodo da portare con sé. Da tenere in borsa sempre a disposizione, per una veloce e rinfrescante vaporizzazione di benessere al caviale in qualsiasi momento.

Skin Caviar The Mist è una formula a emulsione raffinata, pensata per essere integrata facilmente in ogni rituale skincare quotidiano, rinfrescando, energizzando e levigando la pelle in qualsiasi luogo e momento.

Più di uno spray rinfrescante, questa innovazione è un must-have skincare da viaggio per ogni occasione. Skin Caviar The Mist è un’amica versatile, ideale per preparare la pelle ad una calda giornata estiva oppure per fissare il trucco e donare freschezza. Basta semplicemente nebulizzarla sul viso ad occhi chiusi ogni volta che si desidera.

Per una combo estiva perfetta, Skin Caviar The Mist si vaporizza dopo aver applicato Swiss UV Protection Veil SPF 50. Si possono riapplicare più volte durante la giornata, così da mantenere la pelle protetta e rinfrescata.