Palette cromatica straordinaria per i nuovi Jeans di Cigala’s

Ogni modello dei jeans Cigala’s non è solo italiano al 100%, non è solo nato da un ciclo di produzione ecosostenibile, non è solo minuziosamente studiato per adattarsi perfettamente a ogni fisicità e non è proposto solo nel denim top quality, resistente e disponibile in diversi lavaggi. Oltre a tutti questi plus, infatti, Cigala’s offre i suoi jeans in una palette cromatica a dir poco straordinaria.

Sono ben 23 le diverse sfumature che la compongono, per accontentare tutti i gusti e assecondare tutte le esigenze di stile. Oltre al raffinatissimo perla, tra le tinte fredde ci sono il pregiato azzurro Tiffany, il denim, il blu profondo, il dark blue. Trovano spazio gli aromatici verde salvia e oliva, gli esotici Amazzonia e color giungla.

L’arco prosegue la sua curva con l’intensità del lavanda, il romanticismo del peonia e la delicatezza del petalo e con le tinte accese del melone e del melograno, con quelle preziose del rame e dell’oro, con quelle naturali del terracotta e del sabbia, con il color vaniglia appena più caldo del color latte, con l’evocativo rosso India, il nero definitivo e il bianco assoluto che, come la luce, questi colori li racchiude tutti.

Che si tratti di modelli flare, relaxed fit, wide leg o cropped, di shorts o bermuda, minigonne, longuette o maxi skirt, queste nuance sofisticate e inusuali sono lo specchio dell’accurato lavoro dell’azienda Gala Co. di Urbania, della sua passione che da oltre 25 anni la fa maneggiare con assoluta competenza e savoir faire i jeans, trasformandoli in capi capaci di esprimere – attraverso materiali, tagli, fit, dettagli e sfumature – la personalità di chi li indossa e di chi, oltre al puntare sull’eccellenza, sceglie (anche) di vivere a colori.