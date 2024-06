Risvegliare la pelle con le nuove Water Bank Moisturizers

L’idratazione è un elemento cruciale per la salute e la bellezza della pelle. Quando le cellule cutanee sono idratate in profondità, la pelle appare immediatamente più liscia e rimpolpata. Per questo LANEIGE è pronta a rivelare la nuova frontiera dell’idratazione: le creme idratanti della linea Water Bank, oggi riformulate per portare l’idratazione della pelle ai massimi livelli.

La chiave del successo di Water Bank è l’aggiunta dell’Acido Ialuronico Blu, un vero portento nell’idratazione. Queste molecole sono 2000 volte più piccole rispetto a quello tradizionale, penetrando così 4 volte più in profondità negli strati cutanei. Questo prezioso ingrediente non solo idrata in profondità, ma agisce anche come uno scudo, proteggendo la pelle dagli agenti esterni aggressivi e contribuendo a riparare i danni già presenti.

WATER BANK BLUE HYALURONIC GEL MOISTURIZER

Formato 50 ml

Un gel leggerissimo che idrata la pelle da mista a grassa con un finish rinfrescante e non appiccicoso. Mantiene la pelle idratata fino a 48 ore e lenisce la cute irritata. Nella formula: Acido Ialuronico Blu – le sue molecole sono 2000 volte più piccole di quelle dell’acido ialuronico, penetrando così più in profondità nella pelle, per un effetto idratante più efficace; Estratto di foglie di menta – riequilibra i livelli di acqua e olio della pelle; Texture con perle di crema – penetrano nella pelle al momento dell’applicazione e ricoprono la superficie cutanea con un sottile strato di barriera idratante, per mantenere la pelle idratata fino a 48 ore.

Il risultato è quello di avere una pelle rinfrescata, purificata e idratata.

WATER BANK BLUE HYALURONIC CREAM MOISTURIZER

Formato 50 ml

Una crema altamente idratante che offre comfort per tutto il giorno e tutta la notte, rafforzando la barriera cutanea. La texture non appiccicosa né untuosa la rende piacevole da applicare e di facile assorbimento. È ideale per tutti i tipi di pelle o per pelli normali.

Nella formula: Acido Ialuronico Blu – le sue molecole sono 2000 volte più piccole di quelle dell’acido Ialuronico comune, penetrando così più in profondità nella pelle, per un effetto idratante più efficace; Complesso Pepta-Pantenolo – i peptidi e il pantenolo presenti nella formula rassodano e rafforzano la barriera cutanea; Pool di idratanti che imitano i lipidi della pelle (ceramidi, colesterolo, acidi grassi) e permettono di ottenere un’idratazione ottimale.

Il risultato è quiello di avere una pelle lenita e liscia, con un glow naturale che proviene dalla pelle stessa.

WATER BANK BLUE HYALURONIC INTENSIVE MOISTURIZER

Formato 50 ml

Una crema idratante ricca, dall’azione riparatrice ideale per le pelli secche, molto secche o che necessitano di essere lenite, per alleviare il prurito, il rossore e la desquamazione grazie al potente ingrediente riparatore: l’O-mega Peptide. Questa crema idratante intensiva è la soluzione perfetta per proteggere la pelle dagli aggressori esterni, come il freddo dell’aria condizionata, il calore o dalle irritazioni quotidiane. La texture in balsamo-crema, che penetra nella pelle al momento dell’applicazione con un finish non appiccicoso, dona una pelle naturalmente idratata e liscia, la base perfetta per le pelli bisognose per l’applicazione successiva del make-up.

Nella formula: Acido Ialuronico Blu – le sue molecole sono 2000 volte più piccole di quelle dell’acido ialuronico comune, penetrando più in profondità nella pelle, per un effetto idratante più efficace; Potenti oli omega riparatori – aiutano a lenire la barriera cutanea danneggiata e a proteggere la pelle particolarmente secca e sensibile. Inoltre, agisce in sinergia con ingredienti amici della pelle, come ceramidi e peptidi, per ottenere un effetto potenziato di rafforzamento della barriera cutanea. La pelle è idratata, riparata e lenita.