Bracciali in argento e pietre: come scegliere quello adatto

Luminoso, versatile ed estremamente elegante: stiamo parlando dell’argento. Con l’estate aumenta la pelle scoperta e viene voglia di abiti leggeri e gioielli divertenti, seducenti, ma anche comodi: i bracciali in argento e pietre sono la scelta di stile perfetta per dare un tocco di leggerezza alle calde giornate in ufficio o accompagnare con brio gli aperitivi in spiaggia. Scopri come scegliere quello più adatto al tuo stile!

Bracciali in argento: stili e caratteristiche

C’è chi li indossa tutto l’anno, numerosi e tintinnanti e chi li riserva alla stagione calda, quando le braccia sono libere da abiti e maglioni a manica lunga. Indipendentemente dal rapporto con questi accessori, di certo anche tu avrai un modello del cuore. Se non ne hai uno, sicuramente questa è la stagione adatta per individuare quello più adatto al tuo stile; a tal proposito, scopri la gamma di bracciali in argento Giovanni Raspini e lasciati tentare.

L’argento è un metallo prezioso che conquista per la sua capacità di adattarsi a ogni stile. La sua luminosità unica rende al meglio in ogni forma, impreziosendo in mille modi differenti i tuoi look. I bracciali in argento variano dai modelli più trendy, pieni di charms e ciondoli, ai bracciali omerali, magari realizzati artigianalmente con le tecniche più antiche.

Come scegliere un bracciale in Argento

Prima di tutto, considera l’occasione per cui desideri il bracciale. Un modello più sobrio e lineare sarà perfetto per tutti i giorni, mentre un bracciale con pietre più vistose e colorate sarà il completamento ideale per eventi o serate eleganti.

Se opti per un bracciale in argento con pietre dure, scegli con cura anche le pietre. I colori e le sfumature minerali sono infiniti e ognuna ha un’energia e un significato ben preciso. Ogni pietra è un piccolo talismano.

Di seguito alcune indicazioni in merito alle pietre più amate per i bracciali in argento e come abbinarle perfettamente con i look da indossare:

Ametista – Il viola intenso dell’ametista è perfetto per aggiungere un tocco sofisticato ai tuoi look, da mattina a sera. Questa pietra è associata a gioia, intelligenza e coraggio e sembra avere effetti benefici anche sull’autostima;

– Il viola intenso dell’ametista è perfetto per aggiungere un tocco sofisticato ai tuoi look, da mattina a sera. Questa pietra è associata a gioia, intelligenza e coraggio e sembra avere effetti benefici anche sull’autostima; Acquamarina – Ricorda le acque cristalline del mare da cui prende il nome. È simbolo di serenità e chiarezza mentale, e pare abbia il potere di calmare ansie e paure. Perfetta con abiti leggeri e fiorati, elegantissima con una camicia bianca;

– Ricorda le acque cristalline del mare da cui prende il nome. È simbolo di serenità e chiarezza mentale, e pare abbia il potere di calmare ansie e paure. Perfetta con abiti leggeri e fiorati, elegantissima con una camicia bianca; Turchese – Il suo colore solido e vibrante racchiude in sé il cielo e la terra, con le venature che lo caratterizzano, narra il rapporto viscerale con Madre Terra. In molte culture simboleggia l’amicizia, nella moda è sinonimo di accessori che si fanno notare, dal tocco etnico e seducente;

Il suo colore solido e vibrante racchiude in sé il cielo e la terra, con le venature che lo caratterizzano, narra il rapporto viscerale con Madre Terra. In molte culture simboleggia l’amicizia, nella moda è sinonimo di accessori che si fanno notare, dal tocco etnico e seducente; Ambra – non è una vera e propria pietra dura bensì una resina fossile, ma è uno dei materiali più affascinanti e più simbolici con cui abbellire un gioiello. Da sempre considerata in grado di assorbire energie negative e stress, è quasi ipnotica nelle sue tonalità miele;

– non è una vera e propria pietra dura bensì una resina fossile, ma è uno dei materiali più affascinanti e più simbolici con cui abbellire un gioiello. Da sempre considerata in grado di assorbire energie negative e stress, è quasi ipnotica nelle sue tonalità miele; Onice Nero – L’onice nero è una pietra elegante e misteriosa, spesso utilizzata in gioielli di design moderno. È simbolo di maturità ed equilibrio interiore. Un bracciale in argento con onice nero è l’ideale per un look moderno e sofisticato.

Minimalista, ricercato, artigianale o di tendenza: i bracciali in argento sono l’accessorio perfetto per completare ogni look.