Benessere al Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton

Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton – moderno ed elegante boutique hotel immerso nella natura e sospeso tra il mare e il cielo di fronte il Golfo di Cugnana – offre ai suoi ospiti una speciale esperienza di benessere e relax.

La sinuosa piscina, circondata da comode chaise long e accoglienti cabane è il luogo perfetto per crogiolarsi al sole o rilassarsi all’ombra, leggere o ascoltare musica, rinfrescarsi con un tuffo e tonificarsi con una nuotata.

Il giardino e la spa del Sulià sono il luogo ideale per concedersi momenti di wellness e benessere. I trattamenti e massaggi sono affidati alle sapienti mani delle terapiste che si prendono cura di ogni ospite con formule personalizzate in cui si tiene conto dello stato fisico e mentale dell’ospite. Quello che si propone è un vero viaggio sensoriale che conduce nelle emozioni benefiche che la terra di Sardegna sa donare ai suoi visitatori.

Anche i trattamenti fanno riferimento agli aromi dell’isola e proprio Elicriso, Ginepro e Mirto, sono i nomi dei massaggi e derivano dagli olii, selezionati in base allo stato d’animo e alle necessità dell’ospite e utilizzati per un momento di aromaterapia alla fine del trattamento. Lo scopo principale è di ristabilire il perfetto equilibrio tra corpo e mente, riequilibrare le energie per donare una perfetta sensazione di benessere. Il protocollo del trattamento, dunque, cambierà non solo a seconda dell’ospite, ma anche in base allo stato d’animo che l’ospite ha in quel preciso momento.

Il massaggio Elicriso è rigenerante, in un rituale che dona energia, risveglia le emozioni e coinvolge tutti i ricettori nervosi e sensoriali, la pelle, i muscoli, le articolazioni la circolazione sanguigna e linfatica migliorando l’umore e la consapevolezza di se stessi.

Il massaggio Ginepro si concentra sui tessuti profondi ed è un ottimo decontratturante del sistema muscolare ed è particolarmente indicato per chi svolge molta attività fisica e accumula tensioni.

Il massaggio Mirto è un vero percorso olistico in grado di rendere la pelle più luminosa, rigenerata e tonica. Il protocollo inizia con un massaggio alla schiena e alle spalle per poi concentrarsi sul viso e sulla testa. Il tocco è leggero o energico a seconda dei punti interessati per liberare viso, schiena, spalle e testa dalle tensioni e dallo stress quotidiani.

Non solo, oltre al fitness e ai massaggi l’albergo offre l’opportunità di prenotare sessioni private di yoga, che si tengono in giardino sotto l’attenta guida della trainer Eirinn Skrede, per completare il percorso di benessere psicofisico e ottimizzare i benefici della vacanza.

Per chi desidera un dinamico contatto con la natura il Sulià House Porto Rotondo propone delle meravigliose passeggiate a cavallo. Un soggiorno speciale all’insegna del benessere, sospesi tra l’azzurro del mare e il celeste del cielo, in un contatto con la natura virtuoso e rigenerante.