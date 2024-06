La Capsule collection MUSAM, le T-shirt di AERONAUTICA MILITARE

Un omaggio alla storia e all’eccellenza dell’aviazione militare italiana, 5 esclusive T-shirt firmate Aeronautica Militare dalle grafiche originali che raccontano storie avvincenti di imprese, ingegno e tecnologia. 5 T-shirt che celebrano il coraggio, l’innovazione e le gesta epiche di cinque fra i più celebri e leggendari velivoli esposti al MUSAM – Museo Storico dell’Aeronautica Militare – di Vigna di Valle, sulle sponde del lago di Bracciano. Ogni T-shirt è venduta in un’originale box illustrata ed è accompagnata da un certificato di autenticità, da esclusive stampe che narrano le imprese di questi straordinari velivoli e da una litografia dell’aereo.

Ogni maglietta cattura l’essenza di un’epoca celebrando le imprese coraggiose e le sfide ardite che hanno definito il volo umano. Per gli appassionati dell’aviazione o semplicemente per tutti coloro che apprezzano e amano lo stile distintivo del brand Aeronautica Militare, queste T-shirt rappresentano un emozionante e coinvolgente viaggio nel tempo per rivivere le gesta che hanno segnato il Novecento narrando la storia affascinante ed eroica dei pionieri del cielo.

Situato sulle rive del suggestivo lago di Bracciano, il Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle è molto più di una semplice esposizione, è un viaggio entusiasmante attraverso oltre un secolo di aviazione; con circa 80 velivoli in mostra, è un santuario per gli appassionati dell’aeronautica, un luogo dove passato e presente si fondono in un’esperienza unica ed emozionante.

Ogni T-shirt è un’opera d’arte da indossare con fierezza, una testimonianza della passione per il volo e per la storia che l’ha reso possibile. Indossare una maglietta della capsule MUSAM non è solo un gesto di stile, ma anche un omaggio alla passione e all’ingegno che hanno dato vita al sogno del volo. È una dichiarazione di appartenenza, un segno tangibile del legame profondo tra uomo e macchina che ha segnato l’evoluzione dell’aeronautica.