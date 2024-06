Aquatic Creatures, la nuova Capsule Collection di WallPepper®/Group

Aquatic Creatures, lo straordinario universo marino di Riccardo Capuzzo affiora sulle superfici WallPepper®/Group per dare vita a un’inedita ed esclusiva linea di carte da parati dalla perfetta fusione tra design, stupore e tecnica. Aquatic Creatures è un progetto suggestivo ed emozionante che reinterpreta il mondo degli abissi e dei suoi abitanti sotto

una lente inaspettata, fantastica e originale, creando scenari onirici popolati da balene, tartarughe, pesci tropicali, cavallucci marini e altre stravaganti creature, tutte dalla grande forza evocativa. Le illustrazioni di Riccardo Capuzzo generano una visione iperbolica e incantevole dell’ambiente marino, suggerendo l’importanza di conoscere e salvaguardare questo affascinante ecosistema.

“La carta da parati rappresenta uno dei supporti più immersivi disponibili oggi – racconta Riccardo Capuzzo – è la tela ideale per ricreare ambientazioni che trasportino lo spettatore all’interno di un vero e proprio ambiente marino. WallPepper/Group mi permette di portare questa visione nella realtà, con il suo impegno verso la qualità e l’innovazione si allinea perfettamente ai valori del mio brand, dandomi la possibilità di esprimere al meglio la profondità e la bellezza delle ambientazioni marine.”

Aquatic Creatures ripensa, così, come a un regno incantato, i diversi habitat e le incredibili forme di vita che vivono nelle profondità del mare. WallPepper/Group trasferisce questi meravigliosi paesaggi marini sulle sue carte da parati trasformando il decoro non solo in un’opera di alto valore estetico e tecnico, ma in un racconto coinvolgente, dove la realtà si mescola con l’immaginazione.

Come tutte le grafiche a catalogo, anche la Capsule Collection Aquatic Creatures può essere stampata su tutti i materiali della gamma WallPepper/Group, così da poter essere applicata su ogni superficie e portare il fascino dell’oceano in qualunque contesto e ambiente.