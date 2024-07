Gambe più leggere con RINGANA FRESH light legs

In viaggio, in città, a casa, dopo lo sport o periodi prolungati trascorsi in piedi o seduti al lavoro, FRESH light legs è sollievo in formato spray con effetto rivitalizzante e rinfrescante per gambe, caviglie e piedi affaticati. Allevia la ritenzione idrica, per una sensazione di leggerezza immediata.

Una formula FRESH con solo attivi naturali: sali di magnesio, rivitalizzanti e rilassanti; menta e zenzero freschezza immediata; estratti di ippocastano, amamelide, pungitopo e cipresso facilitano la circolazione sanguigna e attenuano la sensazione di gambe pesanti; alga Porphyridium cruentum dall’effetto lenitivo. RINGANA FRESH light legs è disponibile nel formato da 125ml.