Evolution 9 di Grand Seiko trae ispirazione dalla gola di Genbi

A sud della Prefettura di Iwate, regione che ospita il Grand Seiko Studio Shizukuishi, scorre il fiume Iwai lungo il fondo della gola di Genbi. Le splendide sfumature delle sue acque, delle rocce e della vegetazione hanno ispirato i maestri artigiani dei quadranti della nostra Manifattura per questa creazione straordinaria in edizione limitata.

Presentati per la prima volta nel 2020, i codici del design noti come Evolution 9 hanno rapidamente guadagnato popolarità tra le creazioni Grand Seiko, grazie a segnatempo come il White Birch, il Lake Suwa, il Tentagraph o l’Ushio.

Il Grand Seiko SLGH021, presentato oggi, è il primo orologio ad essere forgiato con la più recente lega del marchio, nota come Acciaio Ever-Brillant. Questa lega conferisce alle superfici una caratteristica tonalità più brillante rispetto al normale acciaio inossidabile, garantendo al contempo una maggiore resistenza alla corrosione.

Per assicurare che la cassa e il bracciale siano esattamente conformi all’estetica dello Stile Grand Seiko, gli ingegneri del brand hanno sviluppato un nuovo metodo di lavorazione dell’acciaio, così che, anche sulle superfici con finitura satinata, esso assuma una tonalità bianca brillante che esalta la bellezza dell’orologio stesso.

Questo orologio, come ogni Grand Seiko alimentato dal calibro meccanico 9S, è realizzato dai maestri artigiani dello Studio Shizukuishi, situato nella Prefettura di Iwate, a nord del Giappone. A sud di questa regione scorre il fiume Iwai, che prende origine dal Monte Kurikoma ed è un affluente del fiume Kitakami che sfocia nell’Oceano Pacifico.

Il quadrante presenta un nuovo motivo e splendide sfumature di verde chiaro, che ricordano l’armonia delle gole di Genbi Lungo il percorso del fiume Iwai. Questo scenario, considerato come Monumento Naturale in Giappone, ha ispirato gli artigiani Grand Seiko, che hanno realizzato per questo segnatempo un quadrante unico con motivi dalle sfumature verde chiaro, che esprime sia l’armonia della natura selvaggia di Genbikei sia il mormorio delle acque del fiume Iwai.

A rappresentare l’edizione limitata di 1.000 esemplari, un logo GS dorato completa il quadrante, spiccando deliziosamente, così come anche sulla fibbia déployante tripla del bracciale. La fibbia presenta eccezionalmente un inserto dorato L’ultima generazione dei calibri Hi-Beat 9S Questo quadrante unico cela la seconda generazione di movimenti ad alta frequenza del Grand Seiko Studio Shizukuishi, il calibro automatico Hi-Beat 36000 80 ore 9SA5. Il segnatempo beneficia quindi di una lunga riserva di carica di 80 ore, oltre alla stabile precisione del suo bilanciere a spirale libera che oscilla al ritmo di 10 pulsazioni al secondo.