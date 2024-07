Coccole di bellezza all’Aqualux Hotel Spa Suite & Terme Bardolino

È ormai provato che il concetto di ben essere non può prescindere dall’amare il proprio corpo e il proprio aspetto fisico per sentirsi bene e in armonia con se stessi. Ed è proprio in questa accezione di bellezza che Aqualux, splendido design hotel di Bardolino dall’anima green, ha voluto ampliare la propria offerta legata all’universo beauty, individuando un’azienda italiana con cui condividere innanzitutto la filosofia portante del rispetto per la natura, e di cui apprezzare la dedizione e l’impegno con cui crea formulazioni d’avanguardia a base di ingredienti naturali selezionati per la cura del viso e del corpo.

Aqualux è stata tra le prime strutture, a livello nazionale, a perseguire un modello di sostenibilità attraverso un’ampia gamma di scelte consapevoli partendo dai materiali bio-compatibili utilizzati per la sua costruzione – il legno costituisce al 100% l’ossatura dell’hotel -, fino all’impiego di energie rinnovabili e software gestionali che controllano il risparmio energetico idrico e l’insonorizzazione naturale certificata.

Cascate di piante disegnano il perimetro della struttura e giardini pensili ne ricoprono il tetto facendo sentire l’ospite parte di un vero e proprio eco-sistema che infonde immediatamente tranquillità.

Le 125 camere – di cui 18 suite – dallo stile moderno ed essenziale, sfruttano i principi dettati dall’eco climatizzazione per la veicolazione dell’energia naturale senza utilizzo di radiatori e condizionatori.

Raccontare Aqualux significa anche descrivere l’AquaExperience, una realtà unica e impareggiabile con otto piscine termali, interne ed esterne, percorsi di acqua corrente, una vasca salina, piacevolissimi idromassaggi e aero massaggi che rendono l’acqua la protagonista incontrastata di tutta la struttura: coccola gli ospiti circondandoli di una calma avvolgente e rilassante e infonde loro una immediata e profonda sensazione di ben essere.

Questo design hotel dispone di 1000 mq dedicati al relax dal nome AquaSPA & Wellness, uno spazio dedicato alla bellezza con cabine per trattamenti, saune, bagni a vapore, una fontana di ghiaccio, un calidarium e un solarium, una Private SPA e un’area riservata esclusivamente alle donne con sauna divano e bagno al vapore.

Vale la pena ricordare che Aqualux nel 2023 è stato tra i vincitori degli “Italian SPA” Awards nella categoria “Best Destination Spa”, un importante premio che “celebra l’eccellenza e il gradimento espresso verso le SPA, da chi le frequenta regolarmente”. Un ambito riconoscimento che “simboleggia un luogo magico in cui si sogna di trascorrere un soggiorno dimenticando stress e stanchezza, godendo di una proposta wellness di eccellente qualità”. La valenza degli “Italian Spa” Awards oltre a considerare il design e la bellezza delle location e l’atmosfera suggestiva di cui l’ospite può godere, sottolinea l’importanza di alcuni parametri fondamentali che il pubblico tiene in considerazione quali la gentilezza unita alla professionalità del personale, la sicurezza e l’igiene degli ambienti, la sostenibilità energetica ed ambientale.

Ed è proprio in questo contesto che gli ospiti potranno conoscere il metodo Piroche e raggiungere una dimensione di ben essere completo che si riflette anche in un aspetto fresco e luminoso; tutti i trattamenti si basano su tre azioni fondamentali – Detoxing, Stimulating, Regenerating – e vengono personalizzati in base alla tipologia di pelle e ai risultati che si vogliono raggiungere. Vengono utilizzati ingredienti naturali certificati, senza OGM, che provengono soprattutto dal territorio altoatesino quali acqua di sorgente montana, erbe alpine, oli essenziali purissimi, ma troviamo anche alghe marine della Bretagna e argille sceltissime.

I principi attivi degli estratti naturali vengono combinati in formulazioni avanzate e trasformati in prodotti skin care di assoluta qualità. Durante i trattamenti viene sfruttata l’innovazione tecnologica di apparecchiature come Lymphodrainer che, attraverso la coppettazione dinamica, contribuisce a facilitare il drenaggio dei liquidi, migliorare il microcircolo e tonificare e ossigenare i tessuti nel rispetto della naturale struttura dell’epidermide. Il tutto unito a sapienti e specifiche manualità che rendono ciascun trattamento un’esperienza unica e indimenticabile di rigenerazione.

Tra le tante proposte, imperdibile il Trattamento Bioenergetico Viso, una tecnica di drenaggio unica effettuata con Lymphodrainer ottima per detossinare e rigenerare i tessuti; per le pelli sensibili e delicate consigliato Rosalpina&Alpine Herbs a base di fitocellule staminali di rododendro che combattono gli effetti dannosi di stress e inquinamento e stimolano la rigenerazione e la vitalità della pelle del viso.

Per non farsi trovare impreparate alla prova costume perfetto Body Detox, un impacco a base di alghe e argilla combinato con oli essenziali quali geranio, pino silvestre, timo e limone dalle proprietà depurative per contrastare gli inestetismi della cellulite, mentre per gli sportivi che vorranno ritrovare energia un trattamento ad hoc con un impacco di arnica e oli essenziali di coriandolo, maggiorana, noce moscata e rosmarino, coadiuvato da specifiche manualità per attenuare blocchi energetici e rigidità muscolari.

Le proposte beauty dell’AquaSPA & Wellness non finiscono però qui. Gli ospiti potranno infatti fruire dei trattamenti sostenibili della Bio Spa che presentano una caratteristica peculiare: cambiano a seconda della stagione e utilizzano di volta in volta gli ingredienti a kilometro zero che il territorio offre in un determinato periodo. Ecco allora che durante la stagione estiva sarà possibile provare rituali che utilizzano ad esempio il melone per favorire l’abbronzatura e proteggere dal photoaging, o l’albicocca ideale per donare al corpo una profonda idratazione dopo l’esposizione solare; in inverno saranno un toccasana i trattamenti a base di barbabietola che lenisce la pelle del viso e aiuta a controllare la produzione di sebo, piuttosto che di zucca, dalle notevoli proprietà antiossidanti.

Ulteriore chicca di eccellenza i rituali termali che utilizzano l’acqua termale della fonte “San Severo” che scaturisce da una profondità di oltre 300 metri ed è particolarmente ricca di calcio, magnesio e bicarbonati. Memorabile l’esclusivo Royal AquaSpa Ritual, una vera e propria esperienza multisensoriale dall’effetto rigenerante e anti-aging globale: si inizia con uno scrub corpo a base di Sali del Mar Morto e oli vegetali. Si passa poi nella vasca idromassaggio con cromoterapia dove oli essenziali di limoni e arance dolci del Garda rigenerano la pelle apportandole una profonda nutrizione. A completare la magia, tante attenzioni per il viso in un mix di detersione, esfoliazione e delicate manualità utilizzate per un massaggio rivitalizzante con oli tiepidi dalle note agrumate.

Le coccole di bellezza potranno poi essere ripetute anche a casa grazie ai prodotti della linea cosmetica Aquoleux che nasce dalla innovativa combinazione tra l’acqua termale e l’acqua di olive proveniente dal frantoio “Olio Viola”, che utilizza le migliori olive frante subito dopo la raccolta.