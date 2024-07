Tomasella rivoluziona lo spazio living con le nuove madie

Nell’ambito dell’arredamento contemporaneo, le madie assumono un ruolo centrale diventando protagoniste del living. TOMASELLA, azienda di spicco nel settore, lo sa bene e ridefinisce i canoni di eleganza e funzionalità con l’introduzione di due nuovi modelli: Frame e Prometeo. Le madie incarnano l’essenza dell’organizzazione e della praticità, offrendo spazio per riporre ed esporre oggetti con versatilità.

Caratterizzata da linee pulite e moderne, la madia Frame si distingue per la sua struttura minimalista e per la lavorazione che rende più preziosa l’anta: liscia nella parte inferiore e canneté in quella superiore. Una lavorazione che rende il modello ideale per chi ama arredare casa con complementi ricercati e di tendenza.

Con un design essenziale, Prometeo è l’emblema della funzionalità e dell’eleganza. Questa madia è proposta anche con Tracks, un originale basamento con doppio piedino ed è dotata di ante battenti, valorizzate da maniglie in metallo quadrate o rettangolari. Prometeo è disponibile anche con un top in gres pensato per abbinarsi perfettamente ai piani dei tavoli di Tomasella oppure, diversamente, consente di giocare con texture e contrasti. Il modello Prometeo offre un’ampia capacità contenitiva per soddisfare le esigenze di ogni casa moderna.

Entrambe le madie, Frame e Prometeo, sono disponibili in un’ampia varietà di finiture e colori per adattarsi a ogni gusto e stile di arredamento.