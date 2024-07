M·A·C porta la linea M·A·C STACK al livello successivo

La famiglia M·A·C Stack si allarga e presenta due imperdibili novità: M·A·C Stack Legit Lift Lash Primer e M·A·C Stack in Chestnut Stack, un’irresistibile tono marrone ispirato a una delle Lip Pencil più iconiche di M·A·C.

M·A·C Stack Legit Lift Lash Primer è il prodotto perfetto per ciglia tendenti verso il basso o che necessitano di maggiore lunghezza. Questo primer, vanta una formula innovativa che si adatta a tutti i tipi di mascara, esaltando il volume, la lunghezza, la curvatura e la tenuta delle ciglia. “Come i trattamenti per la pelle creano una base trucco ideale, anche prendersi cura delle ciglia le rende più sane e folte” afferma Hannah Bennett, Senior National Artist, M·A·C Benelux. “Il nostro nuovo primer è arricchito con ingredienti che migliorano l’aspetto delle ciglia, donando loro un look perfetto per tutto il giorno, con o senza mascara.”

L’incredibile texture setosa, ottenuta dall’olio di ricino e arricchita con provitamina B5 e un complesso brevettato Clay Wax, rende le ciglia impeccabili, pronte per la massima stratificazione e per trattenere tutti i benefici del prodotto. Un nuovo pennello a forma di curler consente di applicare questa leggera formulazione esaltando le ciglia dalle radici alle punte, mettendo in risalto le ciglia anche agli angoli dell’occhio. Inoltre, questo design innovativo trattiene la quantità ottimale di prodotto per rivestire uniformemente le ciglia.