Le polo maschili d’ispirazione anni ‘70 “Le Club Malo” di Malo Cashmere 

L’epoca degli anni ‘70 ha rappresentato un periodo iconico per lo stile maschile, caratterizzato da un’eleganza disinvolta e raffinata che ancora oggi continua a ispirare le tendenze della moda. Tra i capi d’abbigliamento più emblematici di questo periodo vi sono le polo maschili, che incarnano lo spirito intramontabile di quegli anni.

Realizzate in tessuti di alta qualità e caratterizzate da tagli impeccabili, le polo maniche corte oppure lunghe si distinguevano per la loro versatilità e il loro stile senza tempo. Malo ha voluto recuperare questa tendenza nella collezione PE24 “Le Club Malo” con:

le polo in cotone “ossigeno”, un tipo di cotone stretch estremamente leggero;

le polo in cotone makò, un filato naturale di altissima qualità di provenienza egiziana;

le polo in jersey di lino, tessuto morbido e piuttosto trasparente, molto fresco e traspirante;

le polo in cashmere seta, mix di due filati preziosi: il cashmere per accarezzare la pelle e la seta per donare luce e leggerezza;

le polo in cotone realizzate con tecnica jacquard, una lavorazione pregiata e tridimensionale in cui un motivo viene tessuto direttamente nella stoffa, invece di essere disegnato o stampato;

le polo in lino e seta con punto damier, una lavorazione che si ottiene con la combinazione dei colori dei fili di ordito e trama che creano quadri alternati;

le polo in cotone con righe verticali che evocano le sdraio dell’iconico “Le Club 55” di Saint Tropez;

le polo in cotone e cashmere con punto pallina, una particolare lavorazione che dona un gioco di vuoti e pieni alla maglia.

Le polo maschili, fresche, confortevoli, realizzate con filati naturali e ideali per la stagione estiva, fanno parte di “Le Club Malo”, la collezione PE24 di Malo. Una collezione che si concretizza in un tema dal sapore marino che riporta alla mente il jet set internazionale di una Portofino anni ‘70, una clientela moderna che naviga per mari, città e cieli estivi alla ricerca di un comfort leggero, quasi impalpabile, che esprime il fascino di uno stile contemporaneo, ricercato ed eterno.

“Le Club Malo”, è allure sofisticata, è eleganza nonchalante. È quel bello e funzionale che solo i capi realizzati con passione e cura sanno restituire. Note saline e orizzonti vacanzieri sono gli ingredienti cardine per l’ispirazione della collezione PE24. Un club esclusivo sul mare, in cui l’eccellenza dei filati e la maestria delle lavorazioni si fondono con armonia e naturalezza a un’eleganza senza tempo.