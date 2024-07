FAP Ceramiche lancia la proposta di arredo bagno FAP+

FAP Ceramiche presenta un’assoluta novità: FAP+, una sorprendente proposta di arredo bagno, concepita per esplorare ulteriormente le potenzialità arredative della ceramica e incontrare i desideri di architetti, progettisti e design lovers, attraverso originali soluzioni su misura.

Rotondità ed eleganza: sono i principi che hanno ispirato e guidato lo sviluppo dell’intera collezione, con l’obiettivo di creare ambienti raffinati e dalla forte personalità. Da una scelta accurata dei materiali, che si nutre di un affascinante cross-over delle ultime serie FAP, prendono vita due importanti novità che vanno nella direzione di offrire la massima personalizzazione nell’ambiente bagno.

In quest’ottica, Sguardi è una linea innovativa di specchi che colpisce per la sua grande versatilità, grazie a una cornice ceramica personalizzabile, che può includere una o più collezioni FAP per un risultato di grande pregio e ricercatezza. Sguardi è disponibile in 4 originali forme – Arco, Oblò, Portale e Quadro – e declinata in 5 tonalità – Azzurra, Esmeralda, Rosalba, Gaia e Bianca – per raccontare diversi mondi colore, ognuno con la sua preziosa unicità.

Lo specchio diventa così il perfetto accessorio che completa la stanza da bagno, riassumendo in sé tutte le finiture selezionate, per un risultato di assoluto coordinamento.

Accanto a Sguardi, con l’obiettivo di offrire una proposta arredativa coerente, FAP Ceramiche presenta Contatto, una sofisticata soluzione costituita da: lavabi d’appoggio e free-standing. Armonia delle proporzioni e volumi seducenti sono l’identikit di una collezione che può contare sulla performance di un materiale come il gres, in grado di unire charme a doti intrinseche di praticità, igiene e sicurezza.

I lavabi d’appoggio sono disponibili in forma sia ovale che rotonda e completamente rivestiti con la collezione Gemme, l’effetto onice di FAP capace di conferire ricchezza agli ambienti grazie ai giochi di luce sulle sue preziose superfici riflettenti. Le nuance utilizzabili sono tutte quelle della gamma: Cielo, Rosa, Menta, Beige e Bianco. La versione free-standing è composta da lavabi circolari, che poggiano su colonne cilindriche, anche in questo caso, interamente rivestibili in gres porcellanato Gemme, in tutte le colorazioni disponibili.

Con FAP+ l’Azienda amplia la sua offerta, qualificandosi ancora una volta come realtà innovativa rispetto alla proposta mainstream, grazie a soluzioni tailor-made dall’appeal contemporaneo in grado di offrire al mondo del progetto una proposta coerente e distintiva.