UNIQLO x Marimekko Estate 2024: collezione in Edizione Limitata

UNIQLO lancia una nuova collezione UNIQLO x Marimekko in collaborazione con la casa di design finlandese. La collezione in edizione limitata per l’estate 2024 presenta capi UNIQLO semplici e confortevoli, con stampe uniche e audaci di Marimekko. Un guardaroba che si distingue sotto il sole estivo e che darà colore a momenti indimenticabili trascorsi con amici e famiglia.

Quest’ultima collezione presenta un totale di sei stampe Marimekko, che raccontano la spensieratezza dell’estate, interpretata dal punto di vista di quattro celebri designer Marimekko. La collezione comprende delle grafiche d’archivio che spaziano per tre decenni: anni ’50, ’60 e ’70. Il divertente Melooni (melone) di Maija Isola e lo schematico Asema (stazione) in scala ridotta di Pentti Rinta incontrano la stampa floreale astratta Ruukku (vaso per fiori) di Maija Isola, nonché Demeter di Katsuji Wakisaka.

Per dare ritmo all’atmosfera altrimenti astratta, la collezione presenta l’ondeggiante Lirinä (il suono dell’acqua che gorgoglia) sempre di Rinta, mentre la grafica Galleria di Vuokko Eskolin-Nurmesniemi aggiunge forza alla collezione. L’allegra selezione di stampe è pensata per tutti: dalle strisce ai fiori astratti, questi capi sono perfetti per le giornate estive in arrivo.

La nuova collezione comprende un’ampia gamma di abiti, perfetti per gli outfit estivi, e di accessori coordinati: dai bucket hat alle slip-on in tela, fino alle round mini bag a tracolla e altri accessori giocosi. Oltre agli articoli da donna e da ragazza, la nuova collezione comprende anche capi per bambini. L’outfit estivo perfetto è fatto di set coordinati con stampe abbinate, o da un mix di comode camicie e T-shirt abbinate a gonne.