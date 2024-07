Trasformazione dell’immateriale in arte tessile per la Collection Elettrico di Atelier Tapis Rouge

Asimmetrici ed eccentrici, i tappeti della collezione Elettrico disegnati da Natalia Enze, Head of Design di Atelier Tapis Rouge, traducono in prodotto tutto il coraggio della sperimentazione e progettualità del brand.

Emblema di un codice stilistico contraddistinto da libertà espressiva, i tappeti della collezione si ispirano alla bellezza e alla filosofia dello spettro della luce naturale, per un omaggio allo spazio e alle sue meraviglie.

La gamma Elettrico è esito di un lungo processo di ricerca, tratto distintivo del brand, in cui Atelier Tapis Rouge, voce di rilievo nello scenario dei contemporary rugs, è in grado di tradurre in prodotto un’ispirazione, trasformando l’immateriale in materia tangibile.

Una miscela perfetta di studio del colore, grazie ad abbinamenti cromatici complessi ed audaci, ed un sapiente lavoro di osservazione di elementi provenienti dalla scienza, che danno forma ed anima a un prodotto che traduce magistralmente un linguaggio scientifico in uno artistico, trovando la sua perfetta raffigurazione.

Il processo fisico del viaggio della luce, la sua gamma di colori al neon che si trasformano in raggi diversi e lo spettro elettromagnetico hanno ispirato l’ardito concept, realizzando una collezione dal design futuristico e ipnotico, in grado di elevare un pezzo di interior design in un’opera d’arte. Quattro frequenze di radiazione elettromagnetica e le rispettive lunghezze d’onda sono state tradotte in 14 tappeti distintivi che fondono forme fluide e sfumature di colore sorprendenti.

Vere e proprie sculture in tela che abbracciano il pavimento componendo un paesaggio cosmico in una tensione perfetta con lo spazio abitativo e i suoi interni. Un prodotto figlio di un’abilità progettuale che si spinge oltre i confini tradizionali, ma che al contempo trova la giusta collocazione anche in contesti più classici, per un richiamo al dualismo dell’anima del brand.

La lavorazione dei tappeti porta in vita gli antichi segreti della tradizione nepalese di cui il brand ne è custode attraverso la tecnica di annodatura a mano con filati pregiati e selezionati di lana e seta cinese.

Un eccezionale tripudio di artigianalità in cui Atelier Tapis Rouge mette in luce la propria maestria nel carving, dove le altezze diverse del vello del tappeto vengono intagliate realizzando un basso rilievo tra lo sfondo e il disegno, per un piacevole effetto ottico.

Una lavorazione sartoriale e minuziosa per un elogio a volumi differenti portando in vita in maniera eccellente lo spunto creativo in fase progettuale.