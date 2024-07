PEACH 2 go: Foreo presenta il nuovo epilatore IPL

FOREO, il marchio leader mondiale nel settore skin-tech, presenta la sua ultima creazione, PEACH 2 go. Questo dispositivo compatto per l’epilazione IPL è stato progettato per soddisfare le esigenze degli amanti del jet-set e dei viaggi, fornendo una versione più comoda e più facile da trasportare del suo fratello maggiore PEACH 2.

PEACH 2 go offre un modo rapido, semplice ed efficace per rimuovere i peli superflui a lungo termine, anche quando si è in viaggio. Progettato con una tecnologia IPL avanzata e funzioni incentrate sull’utente, questo dispositivo consente di ottenere una riduzione permanente dei peli in sole 12 settimane, con risultati visibili già dopo 2 settimane.

“PEACH™ 2 go è l’incarnazione della convenienza e delle prestazioni“, ha dichiarato Igor Spina, Direttore Generale di FOREO Sud Europa. “Comprendendo le esigenze di uno stile di vita frenetico, il nostro obiettivo era quello di offrire ai clienti una soluzione di epilazione efficiente che si adattasse perfettamente alla loro routine in movimento. PEACH™ 2 go offre anche una copertura 3 volte superiore con una finestra di trattamento di 9 cm². Con PEACH™ 2 go, i nostri clienti possono ora sperimentare una depilazione senza sforzo, senza compromettere i risultati o il comfort mentre sono in viaggio”.

Perché accontentarsi di un rasoio che semplicemente non basta quando si può avere PEACH 2 go? Questo dispositivo IPL compatto racchiude tutta la potenza e le prestazioni della sorella maggiore, PEACH 2, ma in un formato adatto ai viaggi che si adatta perfettamente a qualsiasi valigia o borsetta.

Le caratteristiche principali di PEACH 2 go includono:

Potenza ineguagliabile : Con una potenza 2 volte superiore a quella di altri dispositivi IPL, con un’energia di ben 6,5 J/cm², PEACH™ 2 go garantisce un’efficacia ottimale in ogni trattamento.

: Con una potenza 2 volte superiore a quella di altri dispositivi IPL, con un’energia di ben 6,5 J/cm², PEACH™ 2 go garantisce un’efficacia ottimale in ogni trattamento. Copertura estesa : La sua finestra di trattamento extra-large è 3 volte più grande rispetto ai concorrenti, consentendo di coprire 3 volte l’area della pelle in una sola passata.

: La sua finestra di trattamento extra-large è 3 volte più grande rispetto ai concorrenti, consentendo di coprire 3 volte l’area della pelle in una sola passata. Velocità del flash fulminea : Lampeggiando alla straordinaria velocità di 0,5 secondi, PEACH™ 2 go emette 120 flash al minuto, rendendo ogni trattamento rapido ed efficace.

: Lampeggiando alla straordinaria velocità di 0,5 secondi, PEACH™ 2 go emette 120 flash al minuto, rendendo ogni trattamento rapido ed efficace. Impostazioni versatili : Con 5 intensità e 2 modalità, il dispositivo è stato progettato per soddisfare aree ampie e precise del viso e del corpo, garantendo un’esperienza di depilazione personalizzata per tutti.

: Con 5 intensità e 2 modalità, il dispositivo è stato progettato per soddisfare aree ampie e precise del viso e del corpo, garantendo un’esperienza di depilazione personalizzata per tutti. Connettività migliorata: Godetevi le impostazioni, la guida al trattamento e i promemoria attraverso l’app FOREO, che offre una perfetta integrazione tra tecnologia e bellezza.

PEACH 2 go è dotato di un sistema di raffreddamento della pelle a 360°, per trattamenti estremamente confortevoli e indolori, anche su aree sensibili. Non solo raffredda rapidamente la pelle trattata, ma agisce anche preventivamente sulla zona che verrà trattata successivamente, in qualsiasi direzione si muova il dispositivo. In questo modo, ad ogni “zaffata” di peli superflui, PEACH™ 2 go assicura i risultati più efficaci con la minore irritazione possibile. L’aria fredda viene aspirata attraverso le bocchette e fatta circolare sulla lampada del dispositivo. L’aria calda viene poi rilasciata attraverso lo scarico, per evitare il surriscaldamento del dispositivo e della pelle.

Inoltre, è dotato delle pulsazioni T-Sonic tipiche di FOREO, che dilatano temporaneamente i pori e permettono agli impulsi di luce di raggiungere più efficacemente i follicoli piliferi. Il delicato massaggio T-Sonic™ stimola anche il flusso sanguigno, favorendo il drenaggio linfatico e la produzione di collagene.

Il modo perfetto per preparare la pelle al trattamento PEACH 2 go è il PEACH™ Cooling Prep Gel che calma, idrata e rinfresca intensamente la pelle durante il trattamento, aiutando il dispositivo a scivolare senza sforzo sulla pelle.