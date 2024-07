La seta protagonista della collezione donna firmata Ludovica Mascheroni

Le proposte moda donna per l’estate firmata Ludovica Mascheroni vedono protagonista la seta, tessuto nobile e prezioso, estremamente lucente e incredibilmente leggero al tatto.

Dalle linee sofisticate, il raffinato completo composto da blazer con vestibilità over, bottone ton su ton in corozo, l’avorio vegetale, e scollatura profonda, e dai pantaloni modello palazzo, con gamba ampia, entrambi in puro twill di seta. Questa tipologia di seta presenta un impercettibile motivo a coste diagonali e ha un numero di fili elevato, rendendola più resistente, in particolare alle pieghe, pur mantenendo un tocco morbido e vellutato.

Il total look in seta per la donna firmata Ludovica Mascheroni prevede anche una proposta di grande eleganza: i mocassini in lucente e pregiato tessuto crêpe satin di pura seta, suola in cuoio, fodera interna in pelle e soletta estraibile. Una proposta ricercata, di grande impatto estetico, che può essere indossata sia di giorno che per un party serale.

Il completo e i mocassini in seta di Ludovica Mascheroni parlano a una donna sofisticata, di classe, che ama distinguersi per un lusso pacato, sussurrato, e un’idea di eleganza che supera le mode del momento. È allo stesso tempo una donna che ama il comfort, linee morbide e dégagé, senza trascurare dettagli ricercati, per uno stile che passa necessariamente dal sentirsi a proprio agio con i capi indossati, diventando specchio della propria allure e personalità.